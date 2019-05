Wynajmij auto z hulajnogą

Małe, jednoosobowe pojazdy elektryczne zyskują na popularności. W centrach dużych miast pojawiły się niedawno hulajnogi wynajmowane na minuty, rośnie także sprzedaż tego typu dwukołowców. Wynika to z prostego faktu – hulajnogi pozwalają przemieszczać się sprawnie i szybko wszędzie tam, gdzie nie wjedziemy samochodem. A przy tym nie zanieczyszczają środowiska!

Hulajnoga sprawdzi się w tych zakamarkach miasta, do których trudno dostać się innym pojazdem. Zamiast stać w korkach, możemy zaparkować auto nieco dalej, wyjąć hulajnogę z bagażnika i ostatnią część trasy przemierzyć na dwukołowcu. Ale samochód i hulajnoga w jednym zestawie to doskonałe połączenie także poza miastem, np. w czasie wakacji. Nowoczesne ośrodki wypoczynkowe czy campingi często przypominają małe miasteczka – dzięki hulajnodze, poruszanie się po nich okazuje się dużo wygodniejsze i szybsze.

W maju wypożyczalnia samochodów Emotis zaproponowała swoim klientom hulajnogi elektryczne jako dodatkowy element wyposażenia wynajmowanego pojazdu. Cena dopłaty za hulajnogę wynosi 38 zł brutto za dobę. Do jednego auta można wynająć maksymalnie tyle hulajnóg, ile przewidziano miejsc w samochodzie (tj. do 9 dla minibusa), bez dodatkowych formalności.

Na start Emotis przygotował promocję. Klienci, którzy dokonają rezerwacji do 30.06 (niezależnie od terminu, którego dotyczy wynajem), otrzymają 50-procentowy rabat na pierwsze wypożyczenie hulajnogi. Rabat dotyczy wynajmu razem z autem na okres od 1 do 30 dni. Oznacza to, że klient zapłaci za hulajnogę jedynie 19 zł brutto za dobę.

Hulajnogi są dostępne także podczas wynajmu samochodu na średni termin (na min. 1 miesiąc), w cenie 225 zł miesięcznie za sztukę. W tym przypadku również można skorzystać z promocji na start i w pierwszym miesiącu zapłacić za hulajnogę jedynie 112,50 zł brutto za pierwszą sztukę.

W ofercie wypożyczalni dostępne są nowoczesne modele Mi Electric Scooter. Pozwalają one przejechać na jednym ładowaniu nawet 30 km. Na takiej hulajnodze można przemieszczać się 5-krotniej szybciej niż pieszo. Pojazdy te wyposażono w podwójny system hamulcowy, który maksymalnie zwiększa bezpieczeństwo, a także w pneumatyczne opony i wysokiej jakości oświetlenie. Hulajnogę można złożyć i rozłożyć w 3 sekundy, co ułatwia codzienne korzystanie z niej oraz przewożenie jej w samochodzie.

– Hulajnogi w samochodach na wynajem wprowadzamy jako pierwsi w Polsce, ponieważ bardzo bliska jest nam idea nowoczesnej mobilności dla firm i osób prywatnych. Nie tylko obserwujemy światowe trendy, ale też sami je współtworzymy. Uważamy, że hulajnogi elektryczne mogą ułatwić życie naszym klientom w wielu sytuacjach i co nie mniej ważne, zapewniają wygodę w zgodzie z ekologią – mówi Ireneusz Tymiński, prezes Emotis.

Emotis to wypożyczalnia samochodów z oddziałami w 14 polskich miastach. Opcja wypożyczenia auta z hulajnogą od maja dostępna jest w każdym z oddziałów.

Źródło: Emotis