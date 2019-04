Emotis nowym członkiem PZWLP

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów to jedyna w Polsce organizacja branżowa firm wynajmu długoterminowego aut (CFM) oraz wypożyczalni samochodów (Rent a Car). Do PZWLP należy obecnie 21 firm. W 2018 r. członkowie organizacji nabyli na potrzeby oferowanych usług blisko 130 tys. nowych aut osobowych. Dzięki temu firmy należące do PZWLP wygenerowały w ubiegłym roku ponad 1/3 sprzedaży wszystkich samochodów osobowych do firm w kraju, mając tym samym bardzo istotny wpływ na kondycję całego rynku motoryzacyjnego w Polsce.

W kwietniu do grona członków PZWLP dołączyła firma Emotis. Emotis to młoda, utworzona w 2017 r., dynamicznie rozwijająca się ogólnopolska wypożyczalnia samochodów. Firma posiada aktualnie 14 oddziałów w miastach na terenie całego kraju. Swoje usługi kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Emotis jest polską firmą, należącą do stabilnej finansowo Grupy Budmat (branża budowlana oraz motoryzacyjna).

- Cieszę się, że Emotis, tak szybko dołączył do prestiżowego grona firm zrzeszonych w PZWLP – mówi Ireneusz Tymiński, prezes Emotis. – Przynależność do związku to dla nas wielka nobilitacja, ale też potwierdzenie, że koncentracja na wysokiej jakości obsługi klientów przynosi doskonałe efekty. Mamy nadzieję, że nasze propozycje zainspirują całą branżę do jeszcze lepszych działań na rzecz klientów biznesowych i indywidualnych – podkreśla.

W PZWLP Emotis włączy się w prace funkcjonującej w strukturach Związku od 4 lat, autonomicznej Grupy Firm Rent a Car. Skupia ona 8 dużych sieciowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, wypożyczalni samochodów.

- Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów to organizacja, która odgrywa już bardzo istotną rolę nie tylko dla branży flotowej w kraju, ale i dla całego rynku motoryzacyjnego w Polsce – mówi Grzegorz Szymański, prezes zarządu PZWLP, dyrektor generalny Arval Polska. – Jesteśmy przekonani, że nowa firma członkowska wniesie w działania oraz życie naszego Związku wiele ciekawych i cennych pomysłów, co pozwoli nam jeszcze skuteczniej reprezentować branże wynajmu długoterminowego aut i Rent a Car w Polsce – podkreśla.

Celem działalności organizacji jest kształtowanie i wpływanie na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce. Firmy członkowskie PZWLP dysponowały na koniec 2018 r. w Polsce łączną flotą prawie 188 tys. pojazdów w wynajmie długoterminowym (bez floty firmy Athlon Car Lease) oraz 17,5 tys. samochodów w wynajmie krótko- i średnioterminowym (bez firmy Avis Budget / Jupol – Car Sp. z o.o.).

Źródło: Emotis