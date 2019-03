Jaki jest klucz do dobrego samopoczucia klientów? Mówiąc krótko – podstawa to wysoki standard obsługi klienta, ale nie bez znaczenie będzie też odpowiednio urządzone wnętrze. W przyjaznej przestrzeni i wśród pozytywnie nastawionych ludzi, przestajemy czuć się nieswojo, nawet jeśli znajdujemy się w zupełnie obcym miejscu.

Podobnie pracownicy – będą bardziej zadowoleni i lepiej zmotywowani w otoczeniu, które lubią. A dobremu samopoczuciu sprzyjać mogą np. jasne kolory, duża ilość światła (najlepiej naturalnego), dobrze zaaranżowana przestrzeń, kwiaty doniczkowe, a do tego urządzenia poprawiające jakość powietrza. Wszystko to razem może okazać się skuteczną receptą na dobry klimat w miejscu pracy.

Przyjemność dla klienta

Jeśli chcemy, aby klienci poczuli się dobrze odwiedzając naszą firmę, powinniśmy wygospodarować oddzielną przestrzeń specjalnie dla nich. Nawet wtedy, jeśli nasza firma jest bardzo mała, a przestrzeń jaką dysponujemy, ogranicza się do jednego pokoju, warto wyznaczać kącik, w którym znajdzie się przynajmniej fotel dla klienta i mały stolik kawowy. Ważne, aby ten fragment odcinał się od reszty biura. Strefę tę możemy zaznaczyć choćby dywanem, wykładziną lub inną kolorystyką mebli.

Gdy do dyspozycji mamy dużą przestrzeń typu open space lub więcej pomieszczeń, sytuacja staje się o wiele łatwiejsza. Wtedy tym bardziej warto zadbać o wyjątkowe miejsce dla klientów. Jasne kolory ścian można urozmaicić meblami w barwach nawiązujących do logo firmy. Warto przy tym postawić na różne rodzaje miejsc do siedzenia – kanapy, na których spocząć może kilka osób, ale i fotele lub krzesła dla tych, którzy wolą usiąść oddzielnie. Gdy ma to być miejsce oczekiwania, warto zadbać o sposoby na zabicie nudy – takie jak czasopisma lub telewizor. Urozmaiceniem może być także ekspres do kawy lub kącik z komputerem dla gości. W pomieszczeniu powinno być również ogólnodostępne WI-FI dla gości.

Sprawa niby oczywista, a jednak nie zawsze brana pod uwagę, to… czyste powietrze. Miejsce, do którego wchodzi klient nie może sprawiać wrażenia niewietrzonego przez długi czas. Poza regularnym wietrzeniem lub – tam gdzie to niemożliwe – używaniem klimatyzacji, warto zadbać o ładny zapach, który zapewnić mogą np. świeże kwiaty. Jeśli chcemy zadbać o komfort i dobre samopoczucie klientów, pomocny może być także nawilżacz powietrza, najlepiej z funkcją oczyszczania.

- Urządzenie tego typu utrzymuje wilgotność na najlepszym dla człowieka poziomie 50-60%, jednocześnie oczyszczając powietrze z kurzu, alergenów, a w przypadku niektórych modeli, także ze smogu i wirusów – mówi Sylwia Siemienowicz z firmy Venta Polen, która jest dystrybutorem tego typu urządzeń. – Dodatkowym atutem nawilżacza ewaporacyjnego, czyli z filtrem wodnym, jest możliwość dodawania do niego olejków zapachowych. Wówczas, podczas pracy urządzenia, w powietrzu unosi się przyjemny zapach – podkreśla.

A kiedy klient stanie już w progu Twojej firmy, pokaż, że cieszysz się z jego wizyty (nawet, jeśli przyszedł z reklamacją) i pozwól mu zrelaksować się przy filiżance dobrej kawy lub herbaty. Przekonasz się wtedy, że dobre miejsce w połączeniu z obsługą klasy premium, mogą pchnąć Twój biznes na wyższy poziom. Warto przemyśleć, w jaki sposób możesz okazać klientowi swoją troskę o jego dobre samopoczucie.

Troska o pracowników

Dbałość o komfort klientów nie powinna stać w opozycji do tego, w jaki sposób traktowani są pracownicy. Tym bardziej, że zawodowa efektywność często idzie w parze z dobrym samopoczuciem i z sympatią dla miejsca, w którym pracują.

Jak sprawić, by byli zadowoleni i efektywni? Jeśli to Ty jesteś szefem, pozwól, by biuro nie było zupełnie anonimowe i pozbawione osobistych akcentów. Dobrze, aby pracownicy mogli np. postawić na biurku ramkę z rodzinnym zdjęciem, a w szufladzie przechowywać swoje osobiste drobiazgi, choćby pamiątki z wakacji.

Zapytaj, w jaki sposób Twój zespół chciałby przearanżować wspólną przestrzeń. Być może razem wpadniecie na pomysły, które wprowadzą do firmy mnóstwo świeżości. Ciekawym pomysłem może być np. wstawienie do biura kwiatów doniczkowych – niektóre z nich, takiej jak np. paprocie czy skrzydłokwiat. Pomagają nawilżać powietrze, a nawet usuwać zanieczyszczenia.

Jeśli jednak chciałbyś profesjonalnie zadbać o zdrowy klimat dla swojego zespołu, weź pod uwagę wysokiej klasy urządzenia do nawilżania i oczyszczania powietrza. Będzie to oznaczało dodatkowe korzyści w sezonie grzewczym, a w klimatyzowanych pomieszczeniach – przez cały rok. Wysuszone powietrze może być powodem wielu problemów ze zdrowiem. Negatywnie wpływa m.in. na śluzówkę nosa i gardła, układ oddechowy oraz na stan skóry. W konsekwencji może prowadzić do spadku odporności organizmu poprzez osłabienie jego bariery ochronnej.

- Urządzenia, które jednocześnie nawilżają i oczyszczają powietrze, tzw. „airwashery” dobiera się pod kątem wielkości pomieszczenia. Inny nawilżacz będzie odpowiedni w małym biurze o powierzchni 20 m2, inny w open space o powierzchni 250 m2 – mówi Sylwia Siemienowicz z Venta Polen. – Właściwie dobrane urządzenie daje gwarancję, że powietrze zostanie oczyszczone, a wilgotność nie będzie ani zbyt niska, ani zbyt wysoka – dodaje.

Sens zastosowania urządzenia do oczyszczania i nawilżania powietrza w firmie jest oczywisty. Zdrowsi pracownicy, to mniej zwolnień lekarskich. Jednocześnie dbałość pracodawcy o czyste i optymalnie nawilżone powietrze w miejscu pracy może być dowodem jego troski o swój zespół.

Warto zadbać o dobry klimat w firmie, także tej małej. Zazwyczaj dobra atmosfera w pracy kojarzy się z przyjaznymi relacjami między ludźmi. To bardzo ważne. Czasem jednak o klimat można zadbać zupełnie dosłownie, wstawiając do biura kwiaty doniczkowe lub urządzenia poprawiające jakość powietrza. Dobrze z takiej możliwości skorzystać, tym bardziej, że zadowoleni klienci i zdrowi pracownicy to klucz do sukcesu każdej firmy.

Źródło: Venta