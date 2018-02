Tylko do 21 lutego w serwisie crowdfundingowym Wspieram.to trwa zbiórka funduszy niezbędnych do wydania książki Tomasza Trzcińskiego „Zapomniany świat”. Aby ta niezwykle potrzebna książka mogła się ukazać, wystarczy stosunkowo niewiele, bo 7.500 zł. Do 13 lutego udało się zebrać ok. 70% tej kwoty, ale to wciąż za mało. Szanse na sukces są, ale jeśli zabraknie choćby kilku złotych, wpłacone środki wrócą do darczyńców a zbiórka zakończy się bezskutecznie.

Dlaczego ta książka jest tak ważna?

Ta książka opisuje problem, o którym zapewne każdy z nas słyszał. Nie zawsze jednak mamy świadomość, jak duża jest skala problemu, a także, że istnieją realne możliwości, aby walkę z głodem wygrać.

A trzeba wiedzieć, że nie jest to walka z wiatrakami – jak podaje Tomasz Trzciński, do wyżywienia całego „głodnego świata" wystarczy 37 mld dolarów. To niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w samych tylko Włoszech rocznie wyrzuca się jedzenie warte 34 mld euro.

Co jednak jeszcze ważniejsze, starania organizacji non-profit faktycznie przyczyniają się do złagodzenia skali problemu. Według FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) w latach 2012 – 2104 w krajach rozwijających się odnotowano 42-procentową redukcję liczby głodujących ludzi, w porównaniu z okresem 1990 – 1992. A to oznacza, że jeśli naprawdę ludzie z zamożniejszych obszarów świata, a do takich należy także Polska, nie będą zamykali oczu na potrzeby głodujących, problem głodu da się całkowicie wyeliminować nawet w ciągu kilku czy kilkunastu lat.

Aby jednak było to możliwe, potrzeba wiedzy i świadomości. I w tym właśnie pomóc mogą takie inicjatywy jak książka Tomasza Trzcińskiego.

Głód na świecie nie wziął się znikąd

W swojej książce Tomasz Trzciński pisze o skali problemu głodu na świecie bardzo obszernie. Podaje przy tym szokujące liczby.

- Głód zabija rocznie więcej ludzi, niż AIDS, gruźlica i malaria razem wzięte. Na świecie niedożywienie powoduje aż 45% zgonów u dzieci poniżej 5. roku życia, co oznacza aż 3,1 mln dzieci roczne – mówi autor książki „Zapomniany świat”. - Wielkim paradoksem jest fakt, że 70% głodnych ludzi na świecie żyje w obszarach rolniczych Regionem najbardziej dotkniętym problemem głodu jest Afryka Subsaharyjska. Tam aż jedna czwarta, dokładnie 23,2% populacji cierpi z powodu głodu – dodaje.

W swojej pracy Tomasz Trzciński powołuje się na dane statystyczne i naukowe. Jednak jego książka nie ogranicza się do przedstawienia stanu faktycznego. W książce znajdziemy także opis prawdopodobnych przyczyn obecnej sytuacji.

- Wbrew panującym stereotypom głód na świecie nie jest wynikiem działania takich czynników, jak na przykład susze czy klęski żywiołowe. Głód jest problemem sztucznym, wywołanym przez człowieka. To nieszczęście pojawia się tam, gdzie wybuchają wojny, gdzie istnieje korupcja, czy dyskryminacja kobiet. Nie bez winy są także międzynarodowe korporacje – twierdzi autor.

Jak można to zmienić?

Książka „Zapomniany świat” powstała nie tylko po to, by przedstawić obecną sytuację i jej przyczyny, ale przede wszystkim po to, by pokazać, co można zrobić, by problem głodu na świecie zredukować i w końcu rozwiązać.

Dzięki książce możemy dowiedzieć się o takich działaniach w walce z głodem, które może podjąć praktycznie każdy człowiek z naszej części Globu, nawet jeśli sam zarabia niewiele. Nawet skromne wsparcie pojedynczych darczyńców może pomóc w budowie szkół, czy choćby studni. Istnieje też możliwość sponsorowania zakupu tzw. żywności terapeutycznej czy też „adopcji” na odległość (wspierania konkretnych dzieci).

Również sam projekt książki ma charakter charytatywny. Większość środków pochłonie zapewne koszt wydania tej publikacji, ale 3 zł z każdego sprzedanego egzemplarza przekazane zostanie Polskiej Akcji Humanitarnej. Środki te posłużą do wsparcia projektów służących pomocy żywnościowej w Somalii, Syrii i Iraku.

- Jestem zwolennikiem podejścia, według którego każdy mały gest, każda mała pomoc może coś zmienić. Jeśli wydanie tej książki pomoże uratować choćby jednego człowieka, będę czuł, że zrealizowałem swój cel – mówi Tomasz Trzciński, a pytany o dalsze plany, dodaje: - Jeśli kampania zakończy się sukcesem, książka natychmiast zostanie skierowana do „procesu wydawniczego”. Mam nadzieję, że ukaże się już w maju.

To, czy tak się stanie, zależy także od Państwa. Minimalne wparcie, jakiego można udzielić, by pomóc w wydaniu książki „Zapomniany świat” wynosi 4 zł.

Strona zbiórki: https://wspieram.to/zapomnianyswiat