Aby drewniana podłoga służyła nam przez wiele lat, istotne jest staranne zamontowane podłogi, najlepiej wykonane przez doświadczonego fachowca. Sposób montażu nie zależy jednak tylko od indywidualnych preferencji domowników, ale także od wielu różnych czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę.

Podłoga pływająca

W ostatnich latach jedną z najpopularniejszych metod montażu jest podłoga pływająca. Nazwa wzięła się stąd, że takie pokrycie nie jest trwale przymocowane do podłoża. Rozwiązanie to jest bardzo popularne, ponieważ montaż podłogi pływającej jest bardzo szybki, łatwy, a przy tym czysty. Najczęściej wykorzystuje się panele lub deski warstwowe z zatrzaskami (montaż „na klik”).

Zanim jednak elementy drewniane zostaną połączone, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Najpierw układa się folię izolacyjną o grubości ok. 0,2 mm, której zadaniem jest ochrona przed wilgocią. Kolejna warstwa to podkład tłumiący hałas przy chodzeniu po podłodze. Dopiero na nim układane są elementy drewniane. Należy jednak pamiętać, aby zachować szczelinę (dylatację) pomiędzy deskami a ścianami, co pozwoli podłodze naturalnie „pracować”. Istotną zaletą podłogi pływającej jest możliwość korzystania z takiej powierzchni zaraz po jej ułożeniu. Nie oznacza to jednak, że podłoga pływająca to rozwiązanie pozbawione wad.

Dużym problemem może być chociażby wytłumienie odgłosów kroków. Różnego rodzaju podkłady jedynie ograniczają hałas, ale nie są w stanie wyeliminować go całkowicie. Dlatego tego rodzaju podłoga określana jest często jako „głośna”. Warto także wiedzieć, że nie zaleca się montażu podłogi pływającej na ogrzewaniu podłogowym, ponieważ zarówno podkłady takiej podłogi, jak i przerwy pomiędzy deskami powodują duże straty ciepła.

- W pomieszczeniu, w którym planujemy zamocowanie jakiegoś elementu wyposażenia na stałe do podłoża (np. zabudowanej szafy), należy to zrobić jeszcze przed montażem podłogi pływającej. Taki element przytwierdzamy do jastrychu. Gdybyśmy przymocowali naszą szafę do podłogi pływającej, unieruchomilibyśmy ją, co w rezultacie mogłoby doprowadzić do odkształcenia. W takim przypadku często obserwuje się wybrzuszanie podłogi lub rozpinanie się złącz klikowych – wyjaśnia Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sieci sklepów NOVA Technologie Obiektowe. – Gdy już posiadamy zamontowaną podłogę pływającą, przed wykonaniem stałej zabudowy należy wyciąć fragmenty desek lub paneli – podkreśla.

Z tego samego powodu najlepiej unikać montażu podłogi pływającej w pomieszczeniach, w których planujemy umieścić ciężkie meble, szczególnie jeśli ich ciężar nie będzie rozkładał się równomiernie. Postawienie ciężkiej szafy lub regału w jednym rogu pokoju często powoduje lekkie uniesienie podłogi na środku pomieszczenia lub w przeciwległym rogu. W skrajnych przypadkach może dojść nawet do uszkodzenia połączeń klikowych poszczególnych paneli lub desek.

Podłoga pływająca jest dobrym rozwiązaniem, gdy w pomieszczeniu mamy słaby podkład/jastrych, a do tego chcemy bardzo szybko zacząć korzystać z pomieszczenia. Jeśli mamy więcej czasu i zależy nam na trwalszym rozwiązaniu, lepiej wziąć pod uwagę układanie podłogi z wykorzystaniem kleju.

Podłoga klejona

Za pomocą kleju można zamontować zarówno deski warstwowe, tradycyjny parkiet, jak i inne typy podłogi drewnianej. Klejenie wykonuje się na różnym rodzaju podłoża, chociaż najczęściej jest to wylewka betonowa. Ważne, aby dobrać odpowiedni rodzaj kleju, dostosowany do konkretnego rodzaju podłoża.

Klejenie jest rozwiązaniem, które zapewnia podłodze dużą wytrzymałość, ale tylko wtedy, gdy montaż zostanie poprawnie wykonany. Przed montażem obowiązkowo należy zmierzyć wilgotność podłoża. Gdy jesteśmy pewni, że jest ona prawidłowa, klej należy bardzo równomiernie rozprowadzić po klejonej powierzchni.

Podobnie jak w przypadku podłogi pływającej, również użycie kleju ma swoje zalety i wady. Przede wszystkim podłoga klejona jest bardzo stabilna. Ten rodzaj montażu zapewnia również bardzo dobre tłumienie dźwięków, ponieważ pod podłogą nie ma pustej przestrzeni. Dodatkowo, tak zamontowaną powierzchnię można bez problemu regenerować za pomocą cyklinowania. Warto również zauważyć, że podłoga klejona może być stosowana na ogrzewaniu podłogowym (na takim ogrzewaniu mogą być montowane elementy drewniane o grubości do 14 mm).

Jednak taki sposób montażu można stosować, gdy mamy wykonany mocny jastrych. Należy również pamiętać, że w przeciwieństwie do podłogi pływającej, przy montażu klejonym pomieszczenie może być użytkowane dopiero po kilku dniach, gdy klej zupełnie wyschnie.

Dużą wadą podłogi klejonej jest trudniejszy montaż, który nie tylko zajmuje dużo czasu, ale także wymaga doświadczenia. Dlatego najlepszym wyjściem jest zatrudnienie dobrego parkieciarza. Klejenie podłogi jest droższe, niż montowanie jej „na klik”, a także wymaga większej uwagi i precyzji, szczególnie gdy mamy do czynienia z powierzchnią polakierowaną lub zaolejowaną.

W takim przypadku trzeba bardzo uważać, aby nie pobrudzić jej klejem. Gdy już się tak zdarzy, trzeba go natychmiast usunąć. Niektórym domownikom może również przeszkadzać zapach kleju, który w słabo wentylowanych pomieszczeniach może się utrzymywać przez długi czas.

Podłoga przybijana

Jeszcze inną metodą montażu jest przybijanie litych klepek lub desek do legarów. To rozwiązanie nie jest obecnie zbyt popularne w domach. Z takim sposobem montażu częściej można spotkać się w przypadku podłóg sportowych. Należy jednak podkreślić, że tam układ legarów jest nieco inny niż w domach. W halach sportowych oczekiwana jest amortyzacja, a więc uginanie się podłogi, co nie jest pożądane w domu.

Montaż podłogi do legarów jest skomplikowanym przedsięwzięciem. Najpierw trzeba przygotować legary, przyciąć je na odpowiednią długość i przymocować wkrętami do szlichty, umieszczając pod legarami izolację akustyczną (filc) i przeciwwilgociową (guma). Dopiero potem możemy przymocować deski podłogowe za pomocą wkrętów. Deski należy docisnąć jedną do drugiej. Pod nimi umieszczamy izolację z wełny mineralnej.

Montaż podłogi drewnianej na legarach warto wziąć pod uwagę jedynie w szczególnych sytuacjach, np. w przypadku domków letniskowych lub działkowych, gdy budynek nie jest trwale związany z gruntem, gdy chcemy ocieplić podłogę warstwą izolacji ułożoną pod podłogą, gdy mamy do zamontowania podłogę na stropach drewnianych, na poddaszach lub też, gdy zależy nam na przestrzeni podpodłogowej. A co z kosztami?

- Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy montaż klejony będzie tańszy od przybijania na legarach, ponieważ zależy to od wielu czynników. W przypadku podłóg na legarach cena zależy m.in. od sposobu wykonania i zamocowania legarów, ich wielkości, ewentualnej konieczności wykonania ocieplenia, rozmiarów i rodzaju desek. Krótko mówiąc, koszt montażu będzie zależał od nakładów czasowych potrzebnych na wykonanie danego rodzaju podłogi, a te w każdych warunkach będą inne – dodaje dyrektor sieci sklepów NOVA Technologie Obiektowe.

Co wybrać?

Wybór metody montażu podłogi nie może być przypadkowy i powinien uwzględniać te kwestie, o których pisaliśmy powyżej. Nie przez przypadek wymyślono różne rodzaje montażu podłogi – każdy z nich sprawdza się najlepiej w innych warunkach i w innych pomieszczeniach.

Wybór zależy w dużym stopniu od tego, czego oczekuje się po danej podłodze. Jeśli większej trwałości i wytłumienia odgłosów, postawimy na montaż klejony, godząc się na jego czasochłonność. Jeśli zależy nam na jak najszybszym zakończeniu prac lub jak najniższych kosztach, wybierzemy podłogę pływającą. Przed podjęciem decyzji, w jaki sposób zostanie zamontowana podłoga, warto dokładnie przemyśleć wszystkie argumenty.

