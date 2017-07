Alergia coraz częściej nazywana bywa dżumą XXI wieku. Według danych European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ponad 150 mln Europejczyków cierpi obecnie na alergię, a do 2025 roku jeden na każdych dwóch mieszkańców naszego kontynentu stanie się alergikiem. Najczęściej mamy do czynienia z alergią na kurz i roztocze. Na tak poważny problem uwagę zwrócili także producenci podłóg i wykładzin, którzy coraz częściej oferują produkty dedykowane właśnie osobom cierpiącym na alergię.

- Wybierając podłogę, należy zwrócić uwagę, aby nie była ona pokryta żadnymi szkodliwymi substancjami. Powinna również posiadać odpowiednie atesty, najlepiej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – podkreśla Andrzej Sienkiewicz, dyrektor sieci sklepów NOVA Technologie Obiektowe. – Podłogi dla alergików nie powinny wywoływać reakcji alergicznych, ale także nie mogą przyciągać kurzu i nadmiernie gromadzić brudu. Powinny być łatwe w utrzymaniu czystości – dodaje.

Podłogi drewniane

Drewno to elegancki, wręcz prestiżowy sposób na wykończenie podłogi. Przyjemnie się po nim chodzi (nawet bosymi stopami), a do tego wysokie właściwości amortyzujące pozytywnie wpływają na kręgosłup i stawy. Okazuje się jednak, że zaletą drewna jest nie tylko duża estetyka i trwałość, ale także właściwości, które mogą okazać się istotne przy chorobach alergicznych.

Przede wszystkim drewno nie przyciąga kurzu, ponieważ jest naturalnym materiałem, a tym samym nie wykazuje właściwości elektrostatycznych, mających ogromny wpływ na zakurzenie powierzchni.

O ile samo drewno jest bezpieczne dla alergików, o tyle powłoka ochronna takiej podłogi, jeśli zostanie nieodpowiednio dobrana, może wpływać na nich negatywnie. Niestety, nie można z niej zrezygnować, ponieważ chroni ona drewno przed uszkodzeniami, wnikaniem brudu i pozwala zachować elegancki wygląd przez długi czas.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby warstwa ochronna drewna nie wywoływała reakcji alergicznych. To oznacza, że trzeba unikać lakierów chemoutwardzalnych i przygotowanych na bazie rozpuszczalników, które powodują wydzielanie toksycznych oparów nawet kilka miesięcy po nałożeniu na powierzchnię podłogi.

Niekorzystnie na alergika mogą wpływać także warstwy ochronne wykonane z domieszką kalafonii lub terpentyny (np. niektóre woski). Najlepszym rozwiązaniem są lakiery wodorozcieńczalne na bazie żywic naturalnych lub syntetycznych. Oprócz tego, że są bezpieczne dla alergików, skutecznie chronią podłogę. Wyróżniają się wysoką odpornością na ścieranie oraz uderzenia.

Panele laminowane

Alergicy z powodzeniem mogą wybrać panele laminowane. Dobrej jakości panele są odporne na zarysowania, a także na uderzenia spadających przedmiotów. Do tego szeroki wachlarz kolorystyczny i bogate wzornictwo pozwalają bez problemu dobrać panele do indywidualnych potrzeb i preferencji. Ponadto, taka podłoga jest bardzo łatwa w montażu i stosunkowo niedroga.

Wybierając panele, należy zwrócić uwagę na ich skład. Nie warto kupować tych, do których produkcji użyte zostały kleje syntetyczne, bardzo często zawierające szkodliwy formaldehyd. Niebezpieczne dla alergików są również panele pokryte lakierem chemoutwardzalnym. Aby tego uniknąć, należy wybrać panele laminowane, których powierzchnia jest bardzo trwała, a jednocześnie bezpieczna, chemicznie obojętna i nie wywołuje uczuleń.

Dużą zaletą paneli laminowanych jest także łatwość ich czyszczenia. Można je bez problemu odkurzać nawet codziennie, a także przecierać wilgotnym, chociaż mocno wyciśniętym mopem, co ograniczy wzbijanie kurzu.

Wykładziny dla alergika

Wbrew pozorom, także wykładziny mogą być układane w pomieszczeniach, w których przebywają osoby cierpiące na alergię. Pisząc o wykładzinach, mamy tu na myśli zarówno wykładziny winylowe (LVT), jak i dywanowe. Zacznijmy od wykładzin LVT, które doskonale nadają się dla alergików, a przy tym mają wiele innych zalet.

- Wykładzinę LTV można nazwać tak naprawdę następcą popularnych przed laty płytek PCW. Takie podłogi są bardzo estetyczne i przypominają powierzchnie drewniane lub kamienne, do tego mogą być całkowicie wodoodporne, czyli doskonale nadają się do łazienki lub kuchni – mówi Andrzej Sienkiewicz. – Taka wykładzina jest ciepła w dotyku, odporna na uszkodzenia i nie kosztuje więcej niż dobrej klasy panele laminowane – podkreśla dyrektor sieci sklepów NOVA Technologie Obiektowe.

Wykładziny winylowe łatwo utrzymać w czystości, nie chłoną kurzu, można je bez obawy przecierać na mokro. Co najważniejsze dla alergików, na tego rodzaju powierzchniach nie rozwijają się grzyby i mikroby.

W powszechnym przekonaniu wykładziny dywanowe i dywany nie nadają się dla alergików, ponieważ są siedliskiem roztoczy i gromadzi się w nich kurz. Jeśli jednak koniecznie chcemy ułożyć w pokoju dywan lub dywanową wykładzinę, należy poświęcić trochę czasu na wyszukanie odpowiedniego produktu, który nie uczula.

Przede wszystkim należy unikać wykładzin z włóknem naturalnym, jak np. wełna, które mogą być siedliskiem alergenów. Lepszym rozwiązaniem będą włókna sztuczne. Nie sprawdzają się jednak wykładziny poliestrowe na piance, ponieważ często zawierają szkodliwy formaldehyd.

Dobrym rozwiązaniem jest wybór wykładziny, która została pokryta przez producenta specjalnym preparatem niszczącym mikroorganizmy. Warto zauważyć, że i w takiej sytuacji konieczne jest częste odkurzanie (odkurzaczem z filtrem HEPA lub odkurzaczem centralnym, wyciągającym zanieczyszczenia poza pomieszczenie) oraz trzepanie wykładzin. Łatwiej jednak usunąć kurz i roztocza, które pod wpływem preparatu nie wnikają głęboko w wykładzinę. Należy też pamiętać o okresowym odnawianiu powłoki za pomocą środków dostępnych w sklepach.

Ostateczna decyzja co do wyboru rodzaju podłogi zależy oczywiście od indywidualnych preferencji i oczekiwań, jednak również alergicy mogą bez problemu znaleźć estetyczne i funkcjonalne rozwiązanie. W ich przypadku najlepiej sprawdzają się podłogi drewniane lub panele laminowane, bezpieczne będą także wykładziny winylowe. Dywany, chociaż nierzadko piękne i bardzo przyjemne w dotyku, mogą być stosowane pod warunkami, które wymieniliśmy powyżej.

Źródło: NOVA Technologie Obiektowe

Fot. Pixabay

