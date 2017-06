W pierwszej chwili takie pytanie może się wydawać zwariowane – szczególnie, jeśli jesteś osobą, której dotychczas nie pociągało biwakowanie, wyprawy z namiotem, a tym bardziej ryzykowne przygody. Zanim jednak odpowiesz, zastanów się chwilę nad tym, co wiesz o współczesnych campingach.

Być może kojarzą Ci się ze starą przyczepą campingową ustawiona gdzieś na skraju lasu, z grillem jako jedyną możliwą atrakcją oraz z urągającymi higienie warunkami sanitarnymi. Tyle, że współczesne, nowoczesne campingi, nie mają z takimi wyobrażeniami nic wspólnego.

Jak wygląda współczesny camping?

Wyobraź sobie ogromny park położony tuż nad morzem, a jednocześnie niedaleko takich pereł Toskanii jak Piza czy Florencja. Wśród bujnej zieleni mnóstwo szerokich, oświetlonych ścieżek, a tuż przy nich kilka dużych basenów – niektóre dla osób lubiących pływać, inne, z mnóstwem krętych zjeżdżalni, są atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dla ich rodziców. W tym samym parku znajdziemy boisko do siatkówki i piłki nożnej, pole do mini-golfa, park linowy, solarium, a także sklepy, kilka restauracji i pizzerię. Do tego oczywiście darmowe wi-fi. Jeśli chodzi o sanitariaty – jest w nich wszystko, czego możesz potrzebować, włącznie z miejscem do kąpania i przewijania niemowląt.

Powyższy opis dotyczy Parku Albatros (w pobliżu małego miasta San Vincenzo), ale nie jest to wyjątek od reguły, a raczej typowy, włoski standard. W najbardziej rozbudowanych miasteczkach campingowych znajdziemy ośrodki SPA, a nawet przedszkola i żłobki dla dzieci. Właściwie atrakcji jest tyle, że przez całe wakacje można by było nie opuszczać campingu. Z drugiej strony – bliskość morza czy zabytkowych miasteczek jest na tyle kusząca, że łatwo zaplanować ciekawą wycieczkę. Zresztą, niektóre campingi – podobnie jak hotele w kurortach – proponują wycieczki zorganizowane.

A co z noclegiem? Zamiast kamperem, przyjechać możesz samochodem (lub przylecieć samolotem), a na nocleg wybrać wygodny domek. W takim domku może się znajdować nawet kilka sypialni, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, a często także weranda. Czasem dostępne są również namioty glampingowe (nazwa pochodzi od słowa „glamour”) – mogą być klimatyzowane i wyposażone we wszelkie udogodnienia. Ceny? Cóż, zdarza się, że podobne do tych hotelowych, ale w zamian możesz sobie pozwolić na znacznie większą swobodę, bliskość natury i dostęp do mnóstwa atrakcji na miejscu.

Podobne ośrodki coraz częściej powstają także w innych państwach o rozwiniętej turystyce, m.in. w Chorwacji, a pierwsze jaskółki w postaci nowoczesnych ośrodków campingowych pojawiają się także w Polsce (choćby Sopot 34 czy Molo w Osieku).

– Camping to zupełnie inna forma zakwaterowania niż hotel. Hotel to miejsce dość sztywne i anonimowe, natomiast na campingu panuje luz i można wypoczywać niczym u siebie w ogrodzie – mówi Piotr Kozłowski, wydawca portalu Camprest.com. – Jeżeli chodzi o standard, wiele campingów stawia poprzeczkę bardzo wysoko. Niektóre z nich, zamiast remontować domki, co kilka lat wymienia je na nowe i za każdym razem lepiej wyposażone. Są wśród nich takie, które mogłyby wygrać porównanie z apartamentami w drogich hotelach – podkreśla.

Camping wygrywa na każdym polu

Istnieje wiele powodów, aby spróbować pobytu w nowoczesnym ośrodku campingowym, szczególnie we Włoszech lub Chorwacji, gdzie walory krajobrazowe idą zazwyczaj w parze z doskonałym wyposażeniem. Dla osoby, która dotychczas nocowała wyłącznie w hotelach, może się to okazać ciekawą odmianą.

Campingi sytuowane są z dala od miast, przede wszystkim w miejscach atrakcyjnych przyrodniczo – np. blisko morskiej plaży lub z widokiem na góry. Natura jest tutaj na wyciągnięcie ręki. Wystarczy wyjść tuż za ogrodzenie campingu, by znaleźć się w lesie lub na brzegu jeziora. A nawet bez wychodzenia można biegać boso po trawie i spożywać posiłki na świeżym powietrzu.

– Campingi sprzyjają spędzaniu czasu w rodzinnej atmosferze. Na campingu cały czas jesteśmy razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, od wyjścia na basen, przez wspólne zakupy, po wyjście na kolację do jednej z wielu knajpek, które znajdują się na campingu – mówi Piotr Kozłowski. – Na campingu dzieci spędzają ogromną ilość czasu na niesamowicie rozbudowanych placach zabaw (zarówno tych wodnych, jak i np. na trampolinach), lub biorą udział w różnych zajęciach organizowanych prze profesjonalny zespół animatorów, gdzie mogą bawić się z innymi dziećmi z różnych krajów a brak znajomości języka nie stanowi dla nich żadnego problemu – podkreśla wydawca Camprest.com.

Jeśli przed wyborem campingu powstrzymują Cię obawy dotyczące bezpieczeństwa, wiedz, że na jego teren nie mają wstępu osoby z zewnątrz. Aby wejść na camping, trzeba być jego klientem (np. okazać identyfikator). Teren campingu jest ogrodzony i pilnowany przez uprawnione osoby, a ruch samochodowy jest dopuszczony tylko w wyznaczonych miejscach.

Sprawdź camping i opinie o nim

Być może dałeś się przekonać, że warto zapoznać się bliżej z możliwością spędzenia chociaż jednych wakacji w życiu na atrakcyjnie zlokalizowanym i świetnie wyposażonym campingu. Ale jeśli tak, to od czego powinieneś zacząć?

Na początek możesz np. przejrzeć oferty w stale aktualizowanej bazie kempingów z całej Europy, dostępnej w portalu Camprest.com. Przy czym warto podkreślić, że portal pełni jedynie funkcję informacyjną i nie pośredniczy w rezerwacjach. Informuje natomiast o dostępnych w danym ośrodku atrakcjach, publikuje filmy i zdjęcia. Pod opisem każdego campingu publikowane są także opinie internautów, którzy odwiedzili dane miejsce. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy camping, który na zdjęciach wygląda bardzo zachęcająco, przypadł do gustu osobom, które właśnie to miejsce wybrały na swoje wakacje. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko nietrafnego wyboru.

Osoby zainteresowane campingami mogą także zamówić bezpłatny, drukowany katalog z opisami i zdjęciami campingów prezentowanych w portalu. Na wielu europejskich campingach jego posiadacze mogą liczyć na interesujące zniżki.

