Dużo już powiedziano i napisano na temat tego, jak ważne jest, aby panna młoda, wybierając buty na swój ślub i wesele, kierowała się nie tylko urodą wymarzonych czółenek lub szpilek, ale i ich wygodą.

A co z gośćmi? To nic, że nie jesteś panną młodą – podobnie jak główna bohaterka tego wydarzenia, Ty również powinnaś poświęcić wiele uwagi starannemu doborowi wygodnych butów. Jeśli ślub odbywa się popołudniu, a wesele trwa do rana, to oznacza, że również Twoje nogi będą musiały wytrzymać w butach wiele godzin. W dodatku wesele oznacza zazwyczaj bardzo intensywną pracę stóp – przez dużą część czasu w tańcu. W takiej sytuacji warto rozważyć zakup obuwia tanecznego.

W czym tkwi przewaga butów tanecznych?

Buty wizytowe, które wciąż najczęściej są wybierane na ślub i wesele, zazwyczaj wyróżniają się modnym wyglądem oraz wysoką trwałością. Niestety, ich poważną wadą może być fakt, że producenci nie uwzględniają możliwości używania takich butów przez kilka lub kilkanaście godzin bez przerwy, w dodatku na parkiecie. Zazwyczaj więc noc spędzona w takim obuwiu oznaczać będzie odciski i obolałe stopy. Podkreślmy jednak – nie oznacza to, że takie buty są złej jakości, ale że producent nie przewidział dla nich zastosowania „weselnego”.

Z butami do tańca jest inaczej. Jeszcze do niedawna buty tego typu produkowano z myślą o zawodowych tancerzach, chcąc zapewnić im ponadprzeciętną wygodę oraz ułatwić wygrywanie turniejów. Obecnie poszerza się również gama fasonów ślubno-tanecznych, dzięki czemu komfort, jaki wcześniej znali głównie mistrzowie parkietów, stał się dostępny również dla młodych par i gości weselnych.

- Cechą charakterystyczną butów do tańca jest staranność ich wykonania. Są zdecydowanie bardziej miękkie i przez to wygodniejsze – mówi Piotr Brożek z firmy Sensatiano, która produkuje obuwie taneczne i ślubne. – Podczas tańca bardzo ważna jest lekka konstrukcja, podeszwa zapewniająca odpowiedni poślizg oraz dobre wyważenie, niezbędne do wykonywania bezpiecznych i stabilnych obrotów – wyjaśnia.

Buty, które dobrze sprawdzą się w tańcu, mogą wyraźnie różnić się od butów wizytowych. Na przykład, w nowoczesnych butach do tańca wyściółki mają dodatkowe warstwy zmniejszające bezpośredni nacisk na przednią część stopy. W dobrze dobranych butach tanecznych Twoje stopy, nawet po wielu godzinach tańca, nie powinny być zmęczone ani spocone.

Jak dobierać buty, by były wygodne?

Ważne, aby butów na wesele nie kupować pochopnie. Zmierz je bardzo dokładnie, ponieważ błędów wynikających z niedokładnego dopasowania nie da się już zazwyczaj naprawić. Buty najlepiej mierzyć wieczorem, ponieważ właśnie pod koniec dnia stopy nieco zwiększają swoją objętość. O czym jeszcze warto pamiętać?

- Nigdy nie wybierajmy butów za dużych, ponieważ wtedy tylna część buta nie będzie dobrze obejmowała pięty, a przez to w trakcie chodzenia pięta będzie narażona na otarcia – radzi Piotr Brożek. – Kształt czubka (noska) najlepiej uzależnić od kształtu stopy. Na przykład, jeśli palce są szeroko rozstawione, a drugi i trzeci palec są podobnej długości jak palec duży, nie należy wybierać butów ze szpiczastymi lub migdałowymi noskami. W takiej sytuacji lepszy będzie czubek szerszy, półokrągły – podkreśla.

Jeśli Twoje stopy są podatne na otarcia i odparzenia, szczególną uwagę zwróć na materiały wykończeniowe oraz wkładkę pod wyściółką. Kobiety o wrażliwych stopach powinny brać pod uwagę wyłącznie buty z naturalnej skóry. Ze skóry powinna być wykonana również futrówka (wewnętrzna część buta). Jeśli pozwala na to stylizacja, na ślub odbywający się latem warto wybrać sandałki, dzięki czemu stopy będą oddychać lepiej niż w zamkniętym obuwiu.

Jeśli zdecydujesz się na buty taneczne wykonywane na indywidualne zamówienie, wówczas możesz dowolnie łączyć ze sobą rozmaite fasony, kolory, a nawet zażyczyć sobie np. zdobienia z kryształków Swarovskiego. Dodatkową zaletą takich butów będzie więc pewność, że podczas ślubu i wesela nikt inny nie będzie miał na stopach czółenek lub szpilek identycznych jak Twoje.

Na koniec warto wspomnieć, że ceny butów ślubno-tanecznych są porównywalne z cenami butów dobrych marek, jakie znajdziemy np. w galeriach handlowych. W związku z tym zakup wygodnych butów na wesele nie musi się wiązać z dodatkowymi, nieprzewidzianymi wcześniej wydatkami. Może natomiast zapewnić komfort, dzięki któremu będziesz mogła skupić się na dobrej zabawie, a nie na kondycji swoich nóg.