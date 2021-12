Prezenty na święta są tak popularne, ponieważ dają okazję, aby w symboliczny sposób podziękować pracownikom za ich całoroczny wysiłek. To też sposób na budowanie w firmie miłej atmosfery, która jednoczy zespół.

Świąteczne spotkania połączone z wręczaniem prezentów to również sposób na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy – zazwyczaj ciepło myślimy o tych, którzy obdarowują nas niespodziankami. Może jednak już czas pomyśleć o tym, by paczka świąteczna zawierała coś innego niż grapefruita i tabliczkę czekolady?

Paczka z niespodzianką

Zwyczaj obdarowywania pracowników i ich rodzin z okazji Bożego Narodzenia to w Polsce długa tradycja. Dawniej jednak urok takiego podarunku wynikał ze słabej dostępności produktów, które zazwyczaj trafiały do takich paczek. Banany, pomarańcze, czekolady – te produkty, dziś tak powszechne, kilkadziesiąt lat temu kojarzyły się niemal z luksusem. I dlatego wtedy miały sens.

Zasady savoir vivre’u mówią jednak, że nie daje się na prezent czegoś, co jest dostępne powszechnie i w niskich cenach. Tak jak nie podarujemy nikomu paczki makaronu czy słoika z majonezem, tak też nie za bardzo wypada dziś wręczyć w prezencie kilogram pomarańczy i czekoladę dyskontowej marki. Mimo to, paczki świąteczne, w tym torby lub pudełka ze słodyczami mają się dobrze.

W wielu firmach paczki świąteczne nie wyglądają już jednak tak, jak w czasach PRL. Coraz częściej zastępują je tzw. boxy, czy pudełka z zestawem niespodzianek. W świątecznie przystrojonych zestawach znaleźć możemy najczęściej alkohole, kawę, herbatę, dobrej jakości słodycze, a czasem także dodatkowe drobiazgi, takie jak np. kubek termiczny.

W świątecznej paczce może się znaleźć także notes lub kalendarz – pamiętajmy jednak, by gadżety firmowe były jedynie dodatkiem do prezentu, a nie prezentem samym w sobie.

Innowacje w świątecznej paczce

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pójść jeszcze dalej. Niezależnie od tego, jaki budżet przypada na jedną paczkę świąteczną dla pracownika, jej zawartość mogą stanowić albo różnego rodzaju frykasy, albo prezenty zupełnie innego rodzaju.

Miłą niespodzianką będą chociażby vouchery – obecnie dostępne także w wersji elektronicznej, jako e-vouchery. Osoby aktywne docenią na pewno bon, którym można zapłacić za zakupy w sklepie sportowym. Pracownicy zainteresowani modą i urodą, ucieszą się z vouchera pozwalającego na zakupy w sklepie odzieżowym, perfumerii, czy w salonie jubilerskim. Bon może dotyczyć także wysokiej klasy dodatków do domu. Można również iść w stronę zapewnienia pracownikom chwili dla siebie – np. fundując im voucher będący biletem do kina na dowolny seans. Istnieją także takie bony, które można realizować w wielu różnych sklepach – w takim przypadku pracownik sam zdecyduje, co będzie jego prezentem.

Voucher to jednak nie jedyna opcja na prezent, który ucieszy bardziej niż paczka ze słodyczami. Miła niespodzianka może mieć też postać prezentu rzeczowego. W przypadku niedużego zespołu można sobie wyobrazić sytuację, w której szef wybiera dla każdego z pracowników drobiazg dobrany indywidualnie dla każdego z nich, stosownie do zainteresowań. Można to potraktować nawet jako quiz – trochę z przymrużeniem oka – w którym szef próbuje odgadnąć, co ucieszy każdego z członków zespołu. A jeśli się pomyli – pracownicy mogą wymieniać się prezentami między sobą.

- Wybór musi być dopasowany do budżetu, nie muszą być to jednak drogie niespodzianki – mówi Michalina Gromek z serwisu NagrodyB2B.pl, który przypomina sklep internetowy z prezentami dla pracowników, kontrahentów i klientów. - Poruszając się pomiędzy dziesiątkami kategorii, pracodawca może wybierać nawet pojedyncze sztuki spośród tysięcy produktów. Prezentami mogą być zarówno drobne elementy AGD, gadżety elektroniczne, sprzęt sportowy i turystyczny, a nawet biżuteria i zegarki. Każdego pracownika można zaskoczyć czymś zupełnie innym, cały czas trzymając się zakładanego budżetu – podkreśla.

Można też podejść do tematu mniej oryginalnie i po prostu dla każdego przygotować identyczną paczkę, w której znajdzie się modny gadżet (np. smartwatch), praktyczne urządzenie do domu lub inna świąteczna niespodzianka.

Prestiżowe prezenty dla kontrahentów

Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok to także okazja, by podziękować za współpracę kontrahentom. Jeśli chcemy podkreślić, jak wiele zawdzięczamy współpracy z daną firmą lub jej konkretnym przedstawicielem, dobrym pomysłem będzie właśnie prezent świąteczno-noworoczny.

W tym przypadku nie powinna być to jednak paczka taka sama jak dla pracowników. Dobrze, jeśli prezent biznesowy ma charakter indywidualny i wyjątkowy. Takim upominkiem może być chociażby dobrej jakości whisky w eleganckim opakowaniu. Ale ekskluzywny alkohol to nie jedyna opcja. Np. w serwisie UpominkiB2B.pl dostępny jest cały katalog produktów dla partnerów biznesowych, w tym m.in. galanteria skórzana, pióra, czy porcelana.

Czy kontrahentowi można podarować kosz prezentowy? Oczywiście! Jednak zawartość takiej paczki świątecznej powinna uwzględniać produkty klasy premium – wina, praliny i inne dodatki powinny być produktami z wyższej półki.

Prezent świadczy o darczyńcy

W okresie świąteczno-noworocznym warto pomyśleć o tym, jak wiele zawdzięczamy ludziom, którzy nas otaczają i z którymi współpracujemy. Prezent – niezależnie od tego, czy będzie to tradycyjna paczka, czy bardziej oryginalny box – powinien być przede wszystkim miłym wyrazem tej wdzięczności.

Jednak prezent jest zarazem czymś więcej. W przypadku relacji z pracownikami lub z kontrahentami, może stanowić element budujący wizerunek firmy. Prezent tradycyjny – taki jak paczka ze słodyczami, będzie świadczył o pracodawcy jak najbardziej konserwatywnie. Z kolei wyjście poza standard, przysłowiowe „poluzowanie krawata” i podarowanie mniej typowego upominku, będzie się kojarzyło z firmą bardziej kreatywną i nowocześniejszą. W związku z tym wybierając odpowiedni upominek, możemy wpływać na to, w jaki sposób będziemy odbierani przez obdarowywanych.

Podsumowując, paczka ze słodyczami nie musi być złym pomysłem, ale skoro istnieje tyle innych możliwości, po co się ograniczać?

Źródło: Nagrodyb2b