Self storage to usługa, dzięki której możesz bezpiecznie przechować swoje rzeczy. Jak sama nazwa wskazuje – jest to rozwiązanie samoobsługowe. Nie musisz się z nikim umawiać, żeby dostać się do swoich przedmiotów. To Twoja prywatna przestrzeń. Jako klient możesz w każdej chwili coś zabrać czy dołożyć – dostęp do swoich rzeczy masz przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Bezpieczeństwa rzeczy strzeże dodatkowo całodobowy monitoring. Self storage to bardzo wygodne rozwiązanie – zwłaszcza w nagłych sytuacjach, takich jak np. dodatkowa dostawa towaru. Takie miejsca znajdziesz w większych miastach w Polsce, np. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Trójmieście.

Kiedy self storage?

Posiadasz pewną ilość rzeczy do przechowania np. sprzęt sportowy czy opony poza sezonem lub kilka kartonów czy palet? Nie masz na nie miejsca w mieszkaniu czy biurze lub po prostu lubisz mieć wokół siebie porządek i przestrzeń? Na początku musisz ustalić jakiej wielkości pomieszczenia potrzebujesz.

- W przypadku naszych pomieszczeń, wybór jest bardzo duży – wynająć można schowek o powierzchni już od 0,5 m2 do 35 m2, w zależności od dostępności i lokalizacji oddziału – mówi Patrycja Antczak, sales manager w Less Mess Storage.

Odpowiedni wybór nie należy do najprostszych zadań – a warto wybrać dobrze, ponieważ powierzchnia ma wpływ na cenę, jaką zapłacisz. Warto jednak zaznaczyć, że w każdej chwili – w zależności od dostępności – masz możliwość zmiany pomieszczenia na większe lub mniejsze. Dokonując wyboru, możesz posiłkować się opisami i wizualizacjami ze strony internetowej lub po prostu poprosić o pomoc pracownika.

Kolejny krok wiąże się z podpisaniem umowy najmu – w Less Mess można to zrobić na 7 dni, na miesiąc lub na czas nieokreślony z 30-dniowym wypowiedzeniem. Przy podpisywaniu umowy ustalasz także kod dostępu do schowka – to dzięki niemu dostaniesz się na teren obiektu. Umowę można podpisać również zdalnie.

Gdy masz już za sobą formalności, możesz przenieść rzeczy do swojego prywatnego pomieszczenia. Zamykasz je na własną kłódkę – tylko Ty masz dostęp do swoich rzeczy. Jeśli jeszcze nie jesteś spakowany, to na miejscu w oddziale – np. przy okazji podpisywania umowy – lub online, możesz kupić niezbędne kartony oraz materiały opakowaniowe i zabezpieczające.

Z usług self storage może skorzystać praktycznie każdy. To rozwiązanie zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Sytuacji, w których możesz potrzebować przechować rzeczy przez pewien czas jest wiele – od tych mniej przyjemnych jak rozwód, zalanie mieszkania, czy śmierć bliskiej osoby, po te przyjemniejsze – jak remont, przeprowadzka, oczekiwanie na kolejne dziecko.

Self storage to również świetne rozwiązanie dla firm i przedstawicieli handlowych z każdej branży. W schowku przechowasz dokumenty i towar – nawet taki, jak alkohole czy hermetycznie pakowana żywność. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, warto skorzystać również z takich usług dodatkowych jak odbiór i wysyłka paczek, dzięki którym zaoszczędzisz dużo czasu. Spakuj przesyłki i nie czekaj na kuriera – powierz je pracownikom oddziału (przekażą je za Ciebie), a Ty w tym czasie możesz zająć się innymi kwestiami. Dostawy? Również nie trzeba na nie czekać na miejscu. Mogą zostać odebrane w Twoim imieniu.

Self storage jest więc bezpieczną opcją na przechowanie Twoich rzeczy osobistych lub firmowych w odpowiednich do tego warunkach. W dodatku z dostępem 24/7 i możliwością krótkich okresów najmu. To idealny start do rozwoju Twojej firmy.

Kiedy magazyn i firma logistyczna?

Kiedy firma rośnie, rosną także potrzeby magazynowe. Nie oznacza to jednak, że musisz kupować lub wynajmować całą nieruchomość z przeznaczeniem na magazyn. Nadal znacznie wygodniejszym rozwiązaniem będzie outsourcing usług.

O współpracy z firmą logistyczną warto pomyśleć choćby wtedy, gdy Twój biznes rośnie w szybkim tempie i przygotowywanie wysyłek na czas staje się problemem. W ocenie specjalistów od logistyki, jedna osoba jest w stanie samodzielnie zrealizować ok. 20-30 zamówień dziennie. Gdy jest ich więcej, można to potraktować jako sygnał, że firmie potrzebni są zarówno nowi pracownicy, jak i większa powierzchnia magazynowa. Ale co zrobić, jeśli przychody z działalności nie są jeszcze na tyle duże, by możliwe było jednoczesne udźwignięcie rosnących kosztów zatrudnienia i powierzchni?

- W przypadku współpracy z firmą logistyczną nie ma takiego problemu. W ramach outsourcingu będziesz ponosić koszty związane z faktycznie wykorzystywaną powierzchnią oraz z liczbą operacji w miesiącu. Jeśli w danym miesiącu zamówień będzie więcej, wzrosną także Twoje opłaty, ale gdy będzie ich mniej, koszty automatycznie spadną – mówi Urszula Rąbkowska, dyrektor marketingu i rozwoju w firmie logistycznej XBS Group.

W przypadku korzystania z zasobów własnych, taka elastyczność nie byłaby możliwa. Nie da się w prosty sposób z miesiąca na miesiąc zmieniać wielkości zatrudnienia, czy tym bardziej powierzchni posiadanego magazynu. Tymczasem w firmie logistycznej płacisz za to, z czego korzystasz. Nie musisz martwić się o to, skąd weźmiesz dodatkowych pracowników w szczycie sezonu, ani jak opłacić załogę magazynu w słabszych miesiącach. To firma logistyczna zapewnia profesjonalną obsługę, a więc osoby odpowiednio przeszkolone i pracujące w zgodzie z ustalonymi procedurami.

Kolejna sprawa dotyczy usprawnienia wysyłek. Klienci zwracają dziś dużą uwagę na to, jak szybko otrzymują zamówioną przesyłkę. Jakiekolwiek opóźnienie może skutkować publicznie wyrażonym niezadowoleniem – choćby poprzez system oceniania kontrahentów danej platformy sprzedażowej. Kiedy chcesz korzystać z wielu kurierów i różnych form dostarczania przesyłek do klientów, wtedy także wygodniej będzie skorzystać z usług firmy logistycznej.

- Niektórzy kurierzy mają lepszą skuteczność dostaw w wybranych regionach Polski, inni mają swoje punkty odbioru lub paczkomaty. Im więcej opcji zaproponujesz klientom, tym większe będzie ich zadowolenie. To z kolei powinno przełożyć się na większe przychody Twojej firmy – wyjaśnia przedstawicielka XBS Group.

Firma logistyczna może też pomóc w wielu innych aspektach. Gdy e-sklep lub innego rodzaju firma się rozwija, rosną potrzeby dotyczące oprogramowania czy automatyzacji. Logistyka obejmuje m.in. zbieranie zamówień (nie tylko z własnego sklepu internetowego, ale i z platform handlowych, takich jak Allegro czy Amazon), ich kompletowanie, pakowanie przesyłek, przygotowywanie dokumentów, organizację transportu, komunikację z klientem, czy w końcu analitykę. Zlecić można niemal wszystko!

Kiedy wolisz skupić się na rozwoju, a nie na kwestiach operacyjnych – sprawy logistyczne zleć firmie zewnętrznej, a sam zajmij się tym, co stanowi sedno Twojej działalności. Zadbaj o atrakcyjną ofertę, skuteczny marketing i doskonałą obsługę klienta, a pozostałe kwestie oddaj w ręce profesjonalistów od logistyki.

Dopóki Twoja działalność jest niewielka, postaw na elastyczne systemy do przechowywania. Gdy potrzebujesz więcej powierzchni i dodatkowych usług – zwróć uwagę na szeroką paletę usług w doświadczonej firmie logistycznej.

Źródło: XBS Group