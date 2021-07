Z najnowszego raportu firmy Hootsuite wynika, że w styczniu 2021 roku najpopularniejszymi platformami społecznościowymi w Polsce były w kolejności: YouTube, Facebook, Instagram i dopiero dalej Twitter. Przy czym, o ile z Facebookiem miało do czynienia 89% internautów w wieku od 16 do 64 lat, o tyle z Instagrama korzystało blisko 61% użytkowników, a z Twittera – 37,5%.

Jeśli weźmiemy pod uwagę aktywnych użytkowników, rozdźwięk będzie jeszcze większy. Twitter to ulubieniec polityków i mediów, natomiast „zwykli” Polacy zdecydowanie chętniej zaglądają na Facebook, a dalej – na Instagram.

Samorządy stawiają na Facebooka

Biorąc to pod uwagę, fakt wyboru przez urzędy miast i gmin przede wszystkim Facebooka jako społecznościowego kanału komunikacji z mieszkańcami wydaje się w pełni uzasadniony. Warto być tam, gdzie można najłatwiej dotrzeć do mieszkańców.

Ci zaś chętnie odwdzięczają się swoimi „lajkami”. Oficjalne profile największych polskich miast mogą pochwalić się audytorium, jakiego pozazdrościć mogłoby wiele firm, walczących o fanów pokaźnymi budżetami reklamowymi. Dlaczego? Ponieważ mieszkańcy chcą być blisko ważnych dla nich spraw. Mają nadzieję, że właśnie profil urzędu stanie się dla nich rzetelnym źródłem najważniejszych lokalnych informacji.

Nie każdemu urzędowi udaje się jednak przykuć uwagę równie skutecznie. Firma Empemedia, która specjalizuje się w szkoleniach dla instytucji samorządowych i pozarządowych przygotowała zestawienie 10 najpopularniejszych profili miast wojewódzkich. Fanpage zostały uszeregowane pod względem liczby osób obserwujących dany profil.

- Obserwatorzy to nie to samo co fani. Każdy, kto polubi dany profil staje się automatycznie jego obserwatorem, ale w drugą stronę tak to nie działa. Można więc zostać tylko obserwatorem, nie będąc fanem. W efekcie, liczba obserwujących jest zawsze nieco wyższa niż liczba fanów i to tę wartość wzięliśmy pod uwagę w rankingu – wyjaśnia Marcin Pietraszek z firmy Empemedia. - Różnica między liczbą fanów, a liczbą obserwujących nie przekracza jednak zazwyczaj kilku procent, np. w przypadku Łodzi jest to nieco ponad 2%.

Czy Łódź jest większa niż Warszawa?

No właśnie – Łódź! To zdecydowany lider tego zestawienia. To, jak dużą popularnością cieszy się oficjalny profil tego miasta, najlepiej widać w porównaniu z Warszawą.

Łódź, która ma ok. 697 tys. mieszkańców, może pochwalić się internetową społecznością składającą się z 410 tys. osób. Oficjalny profil Miasta Stołecznego Warszawa znalazł się „dopiero” na czwartym miejscu zestawienia z wynikiem 290 tys. obserwatorów, podczas gdy w Warszawie mieszka 1 mln 765 tys. mieszkańców.

Widać więc wyraźnie, że liczba obserwatorów nie wynika bezpośrednio z populacji danego miasta. Ważne jest to, na ile interesujący jest dany fanpage z punktu widzenia mieszkańców, ale i czy jest on w stanie przyciągnąć uwagę osób spoza miasta. Na pewno na popularność profilu wpływ może mieć także atrakcyjność turystyczna – częściowo może to tłumaczyć wysokie wyniki Krakowa, Wrocławia czy Gdańska. Znaczenie może mieć też to, na ile intensywnie dany samorząd promuje swoje social media.

Trzeba przyznać, że nie wszystkie wojewódzkie miasta radzą sobie równie dobrze. Na najniższej pozycji wśród miast wojewódzkich znalazł się profil Zielonej Góry, który na koniec czerwca miał mniej niż 1000 obserwujących. W tym przypadku może to jednak wynikać z krótkiego stażu profilu miasta na Facebooku – fanpage został utworzony dopiero w listopadzie 2020 roku.

A więc staż także ma znaczenie – te samorządy, które wcześniej dostrzegły potencjał mediów społecznościowych, miały więcej czasu, by zgromadzić wokół swojego profilu większą społeczność.

Które polskie miasta mają najwięcej obserwatorów?

Średnia liczba obserwujących, z uwzględnieniem urzędów miejskich we wszystkich miastach w rankingu wyniosła około 144 tys. osób, co potwierdza dużą popularność, jaką cieszą się samorządowe social media.

W przypadku miast, w których władze wojewódzkie podzielone są pomiędzy dwoma miastami, uwzględnione zostały obydwa – tzn. Bygdoszcz i Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra (woj. lubuskie).

Oto, jak prezentował się ranking Top 10 na początku lipca 2021 roku. Oficjalne profile miast wojewódzkich zostały uszeregowane pod względem liczby obserwujących. Wartości zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy.

Łódź – 410 tys. Kraków – 332 tys. Wrocław - 304 tys. M. st. Warszawa - 290 tys. Gdańsk – 260 tys. Poznań – 252 tys. Toruń – 137 tys. Bydgoszcz – 127 tys. Katowice – 115 tys. Lublin – 91 tys.

Opr. Empemedia