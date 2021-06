W internecie można kupić niemal wszystko. Kolejne firmy szukają więc nisz – obszarów, w których konkurencja nie jest jeszcze bardzo duża i można byłoby uszczknąć dla siebie kawałek rynkowego tortu. Szukając produktów mniej popularnych, mogą kierować się w stronę towarów o nietypowych wymiarach. Wielu przedsiębiorców od razu odrzuci taki pomysł, obawiając się problemów związanych z magazynowaniem i transportem. Będą jednak i tacy, którzy właśnie w mniejszej konkurencji dostrzegą szansę na sukces. Co trzeba wiedzieć, gdy chce się wejść w biznes o nietypowych rozmiarach?

Większy rozmiar – droższy transport

Firmy kurierskie wyspecjalizowane są przede wszystkim w przewozie paczek o standardowych wymiarach – w tym głównie niewielkich zakupów ze sklepów internetowych. Jednak nie każdy towar da się przewieźć w małej, płaskiej paczce.

Dla produktów o niestandardowych wymiarach, ale o stosunkowo niskiej wadze wprowadzono kategorię przesyłek gabarytowych. Zazwyczaj będą to paczki, których najdłuższy bok przekracza 120 cm. Do wyceny takiej paczki stosuje się wzór, który najczęściej ma postać: długość x szerokość x wysokość/X, przy czym X to wartość przelicznika wynosząca od 4.000 do 10.000, który zależy od konkretnej firmy kurierskiej. Uzyskany wynik traktuje się jako wagę w kilogramach przyjętą do ustalenia wystandaryzowanej ceny za daną przesyłkę. Zastosowanie takiego wzoru pozwala więc szybko wyliczyć koszty transportu większych przesyłek np. dla sklepów internetowych.

Nie oznacza to jednak, że każdą paczkę wyślemy jako gabaryt. Przesyłki, w których najdłuższy bok przekracza np. 200 cm mogą już zostać uznane za paczki dłużycowe. Z kolei tam, gdzie długość lub waga obliczona wg wzoru przekracza określony przez daną firmę kurierską limit, pojawia się kategoria przesyłek paletowych.

Im większe wymiary, wyższa waga lub bardziej nietypowe kształty, tym wyższe koszty transportu. Niestandardowe przesyłki wymagają większej ilości miejsca lub powodują większe obciążenie pojazdu, a więc wraz z nimi będzie można załadować mniej innych przesyłek. Problemem może być jednak nie tylko transport, ale i magazynowanie.

Własny magazyn może nie wystarczyć

Sklep internetowy lub inna firma specjalizująca się w sprzedaży produktów o nietypowych gabarytach już na wczesnym etapie rozwoju powinna „rozejrzeć się” za odpowiednią firmą logistyczną do współpracy.

W praktyce, gdy nietypowe rozmiarowo towary są składowane we własnych magazynach dostawców, często dochodzi do rozmaitych problemów. Produkty bywają rozlokowane w sposób chaotyczny, co utrudnia znalezienie konkretnych towarów, a zdarza się nawet, że są nimi zastawione drogi ewakuacyjne. Pracownicy często nie mają dogodnego dostępu do ładunków, a sama praca bywa kiepsko skoordynowana, przez co poszczególne czynności zajmują znacznie więcej czasu niż to konieczne. Dlatego nawet niewielka ilość produktów o nietypowych gabarytach może przerosnąć możliwości małego magazynu – tym bardziej, gdy produkty wymagają szczególnego traktowania.

- Przykładem mogą być panele fotowoltaiczne. Tego typu elementy są duże, ciężkie, a ze względu na elementy szklane i elektronikę, są też wrażliwe na uszkodzenia – mówi Danie Korbus z firmy logistycznej XBS Group. - Do przechowywania paneli mogą być potrzebne regały o wysokiej nośności. W dodatku produkty tego typu powinny być przechowywane w pionie, co wymaga odpowiednio skonstruowanych stojaków – dodaje.

Niestety, nie wszystkie firmy logistyczne są odpowiednio przygotowane do przechowywania produktów niestandardowych – w efekcie niektóre w ogóle odmawiają ich przyjmowania. Wynika to z kilku powodów. Przy dużych produktach w magazynie potrzeba odpowiednio dużo miejsca nie tylko do składowania, ale także do przepakowywania towaru. Produkty należy transportować pomiędzy różnymi strefami magazynu, potrzebne są więc taśmy lub wózki – również o odpowiednich wymiarach i nośności. Nietypowe produkty będą też wymagały dodatkowego zabezpieczenia na czas transportu – w tym przypadku nie wystarczą np. standardowe kartony.

Logistyka ma szczególne znaczenie

Firmy logistyczne przygotowane do obsługi nietypowych produktów radzą sobie z podobnymi wyzwaniami na rozmaite sposoby. Np. przestrzeń magazynowa dzielona jest na różne strefy składowania, uzależnione m.in. od rozmiarów towaru. Aby zwiększyć dostępną przestrzeń, budowane są antresole. Jednak do antresoli potrzeba wzmocnionej posadzki, dodatkowego oświetlenia, a także dobrej wentylacji. Trzeba też przemyśleć kwestię transportu produktów z antresoli na poziom zero (np. poprzez windy lub taśmociągi). A najlepiej, jeśli najcięższe i największe produkty mogą być dostępne bezpośrednio na parterze.

- W XBS Group stosujemy autorskie rozwiązania, np. produkty dłużycowe przechowujemy w pionie, aby lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń, a zarazem zmniejszyć koszty dla klienta. Konstruujemy też własne stojaki, dopasowane do konkretnych typów produktów, w tym do paneli fotowoltaicznych, co umożliwia ich bezpieczne przechowywanie – podaje przykłady Daniel Korbus.

Pomocny okazuje się też system identyfikowania produktów, choć w przypadku dużych towarów może on wymagać dodatkowej uwagi pracownika.

- System WMS podpowie, że produkt zajmuje powierzchnię przekraczającą obrys jednej palety. Jednak to doświadczony pracownik powinien wiedzieć, czy w danej sytuacji potrzebna jest już przestrzeń o rozmiarach dwóch palet, czy jednak przy odpowiednim ustawieniu paczki będzie można wykorzystać powierzchnię odpowiadającą np. 1,5 palety – zauważa Daniel Korbus.

Odpowiednio przygotowani pracownicy są więc niezbędnym elementem sprawnie funkcjonującego łańcucha logistycznego. Przy produktach o nietypowych rozmiarach ich znaczenie jeszcze rośnie.

W przypadku e-commerce należy również pamiętać o koniecznej obsłudze zwrotów. Towary o nietypowych rozmiarach, tak samo jak każde inne, mogą być odsyłane przez konsumentów, więc magazyn musi dysponować miejscem, sprzętem oraz personelem niezbędnym do ich obsługi.

Współpraca z wyspecjalizowaną firmą pozwala rozwiązać podobne problemy. Coraz więcej sklepów i innych dostawców podejmuje decyzje o przekazaniu całości spraw logistycznych zewnętrznemu operatorowi logistycznemu, który zajmuje się przesyłkami od A do Z. Taka firma nie tylko musi dysponować odpowiednią ilością miejsca, ale często świadczy też usługi dodatkowe – włącznie z kompletowaniem zamówień i wspomnianą obsługą zwrotów i reklamacji. W przypadku towarów o niestandardowych rozmiarach może to oznaczać naprawdę duży problem z głowy.

Źródło informacji: XBS Group