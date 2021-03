Określenie „prezenty w biznesie” nie zawsze będzie oznaczało to samo. Przede wszystkim warto odróżnić kwestie związane z obdarowywaniem kontrahentów z upominkami dla pracowników.

- Wybór prezentu musi być starannie przemyślany. Dla kontrahentów powinniśmy dobierać prezenty eleganckie, ekskluzywne, w miarę wysokiej klasy. Kiedy natomiast szukamy nagród rzeczowych dla pracowników, warto zorientować się w aktualnych trendach – podpowiada Grzegorz Kobryń z serwisów NagrodyB2B i UpominkiB2B.

Niezależnie od tego, czy indywidualnie nagradzamy osoby osiągające najlepsze wyniki, czy też niespodzianki są elementem programu motywacyjnego, w którym punkty można wymieniać na nagrody – dobrze wziąć pod uwagę prezenty modne, choćby elektroniczne gadżety.

Wiele jednak może zależeć także od sytuacji. Jeśli prezent ma uczcić naprawdę rzadki i duży sukces albo dotyczy członka zespołu przechodzącego na emeryturę, wtedy prezent powinien być znacznie bardziej klasyczny i nosić znamiona ekskluzywności.

Jeszcze inna kwestia dotyczy wizerunku firmy, a czasem także dziedziny, w jakiej się specjalizuje. Inne prezenty będą właściwe w firmie o swobodnej kulturze, działającej w obszarze nowych technologii, inne np. w kancelarii prawnej.

Kolejną ważną kwestią jest bliskość relacji z klientem lub współpracownikiem. Im lepiej znamy się na stopie prywatnej, tym bardziej osobisty może być upominek. I na odwrót – im bardziej oficjalna relacja – tym „bezpieczniejszy”, bardziej uniwersalny prezent.

Upominki dla kontrahentów

Wręczając upominek, przedstawiamy siebie i swoją firmę. Mamy szansę ocieplić nasz wizerunek, pokazać klasę i kulturę, albo być sprawcą rysy we wzajemnych stosunkach. Co więc dać? Coś prostego, klasycznego, w dobrym guście.

Takim prezentem – być może nieoczywistym, niekoniecznie kosztownym, a zarazem z klasą, może być porcelana. Porcelanowa filiżanka ze starannie namalowanym ornamentem, wytłoczonym wzorem, czy też złoconymi elementami, na pewno okaże się wyjątkowym podarunkiem dla niejednego prezesa, dyrektora czy menedżera. Istnieje duża szansa, że obdarowana osoba będzie z takiego prezentu korzystała na co dzień, przy okazji pamiętając o tym, kto taki podarunek ofiarował.

Podobny efekt możemy uzyskać wręczając wieczne pióro. Jedyne niebezpieczeństwo tkwi w tym, że może być to kolejne pióro w kolekcji prezentów danej osoby. Pod uwagę można wziąć również artykuły skórzane. Eleganckie, starannie wykonane torby, aktówki czy organizery, to prezenty, które kojarzą się z wysoką jakością i ekskluzywnością. Prezentem może być także zegarek – szczególnie taki, którego wygląd jest klasyczny.

Większość ludzi lubi dobre alkohole. O ile obdarowywana osoba nie jest abstynentem, powinien ucieszyć ją zestaw prezentowy zawierający whisky lub wino z wyższej półki. Zestaw można wzbogacić wyszukanymi słodyczami, takimi jak chałwa, ręcznie robione praliny, czy też unikalne smakołyki z kuchni regionalnej.

Do zestawu prezentowego miło dołączyć odręczny list lub kartkę z kilkoma słowami skierowanymi bezpośrednio do osoby obdarowanej. Taki osobisty akcent z pewnością zrobi dobre wrażenie, czyniąc relację bardziej autentyczną. Upominki wręczane są kontrahentom choćby przy okazji rozpoczynania współpracy. Co jednak ważne, prezent należy przekazać dopiero po podpisaniu umowy i na zakończenie spotkania.

Prezenty dla pracowników

A co z prezentami dla pracowników? Najczęściej nagrody dla nich będą zupełnie inne. Pracowników jest przeważnie więcej i są nagradzani częściej – w związku z tym prezenty dla nich będą zazwyczaj tańsze. Ale to nie jedyna różnica. Upominki lub nagrody rzeczowe dla pracowników występują w zupełnie innym kontekście, dlatego zazwyczaj nie oczekuje się od nich luksusowego charakteru.

Takie prezenty powinny przede wszystkim wywoływać radość, sprawiać przyjemność, zwiększać komfort – w związku z tym mogą to być rzeczy bardzo praktyczne. Gdy nagradzamy pracowników, możemy też w większym stopniu kierować się modą.

Spodobać może się choćby smartwatch, który może pełnić m.in. rolę telefonu, a przy tym nie wymaga ładowania przez 2 tygodnie. W efekcie, można go zabrać nawet na urlop, podczas którego chcielibyśmy odpocząć od smartfona, a zarazem nadal mieć pod ręką najważniejsze funkcje. Takie urządzenie ma także znacznie więcej funkcji, dlatego ucieszą się z niego chociażby osoby aktywnie uprawiające sport, czy też dbające o swoje zdrowie (urządzenie mierzy tętno, a nawet posiada funkcję pomiaru natlenienia krwi).

W sytuacji, gdy pracownicy mogą sami wybierać dla siebie nagrody (np. z katalogu nagród udostępnionego w ramach programu motywacyjnego), bardzo często decydują się na przedmioty z kategorii AGD. I mowa tutaj zarówno o zawsze popularnych tosterach, wysokiej jakości nożach, ekspresach do kawy, jak i o eleganckich lub designerskich zastawach stołowych.

Ale nawet prezent z takiej kategorii może być bardziej zabawny – podarować możemy np. maszynkę do waty cukrowej. To jeden z tych podarunków, które szczególnie mogą spodobać się pracownikom-rodzicom, a jeszcze bardziej ich pociechom.

Dobrym pomysłem może być właśnie obdarowywanie takimi niespodziankami, które sprawią przyjemność całej rodzinie pracownika. W takiej sytuacji trzeba jednak trochę wyczuć temat – wiedzieć w jakim wieku są dzieci, co lubią i już posiadają.

Zdarzyć się także może, że pracownik w sposób wyjątkowy zasłużył się dla firmy i chcemy nagrodzić go w szczególny sposób. Wtedy można ofiarować prezent takiego rodzaju, jaki dalibyśmy kontrahentowi – np. pióro, dobry alkohol, a może kosz prezentowy wypełniony smakołykami.

Ważne jest też to w jaki sposób wręczymy prezent. Najlepiej, aby nastąpiło to w uroczystej formie, w obecności całego zespołu. Jeśli ze względu na pandemiczne obostrzenia zespół nie może być obecny, a przesyłka musi zostać dostarczona pocztą, warto pochwalić wyróżnionego pracownika w obecności kolegów choćby podczas spotkania on-line. Bardzo miło będzie, jeśli do paczki dołączymy kilka osobistych słów, najlepiej napisanych odręcznie.

A może chcemy nagrodzić pracownika odchodzącego na zasłużoną emeryturę? Wówczas prezent powinien być znaczący, pamiątkowy, przypominający kolegów i sukcesy w pracy. Niespodzianką może być np. wyjątkowy rocznik wina, a do tego album ze zdjęciami kolegów, dokumentujący dni spędzone w firmie. Innym pomysłem może być pióro z grawerem w eleganckim opakowaniu. Można też przygotować zestaw składający się z kilku prezentów dla odchodzącego pracownika – jednak uwaga – nie powinny one kojarzyć się z „emeryckim” życiem.

- Poszukując odpowiednich prezentów nie musimy tracić godzin na odwiedzanie sklepów stacjonarnych, czy nawet internetowych. W Polsce istnieją już platformy zakupowe takie jak UpominkiB2B (z prezentami dla kontrahentów) oraz NagrodyB2B (z prezentami dla pracowników i klientów) – mówi Grzegorz Kobryń. – Są to serwisy podobne do sklepów internetowych, ale przeznaczone dla firm, które szukają prezentów, nagród czy upominków i chcą wszystko załatwić w jednym miejscu. Wybrane prezenty mogą zostać dostarczane zarówno do zamawiającej je firmy, jak i bezpośrednio do każdej z nagrodzonych osób – podkreśla.

Choć wybór odpowiedniego prezentu jest bardzo ważną sprawą, zawsze pamiętajmy o tym, jaki cel nam przyświeca. Zazwyczaj istotne będą zarówno kwestie wizerunkowe, jak i motywacyjne. Ofiarując prezent, doceniamy pracownika, podnosimy jego motywację i wiarę w siebie. Pracodawca, czy kontrahent, który docenia innych, również na tym zyskuje. Za sprawą prezentów jest odbierany jako empatyczny i skoncentrowany na budowaniu relacji opartych na zaufaniu. Pamiętajmy przy tym, że prezenty nie zawsze muszą być bardzo drogie. Czasem nawet pudełko własnoręcznie upieczonych ciasteczek czy zwykłe słowa uznania potrafią zdziałać cuda.

Źródło: nagrodyb2b.pl