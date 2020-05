Dobry pracownik to skarb, szczególnie w tak trudnych czasach jak dziś. Jak jednak motywować pracowników w sytuacji, gdy bezpośrednie kontakty w wielu firmach zostały mocno ograniczone?

Obecnie, kiedy wciąż obawiamy się koronawirusa, staramy się unikać sklepów stacjonarnych, a częściej korzystamy ze sklepów on-line. Jest to w znacznej mierze podyktowane naszym bezpieczeństwem, ale także chęcią zaoszczędzenia czasu. Praca zdalna i np. jednoczesne nadzorowanie nauki naszych pociech oraz zapewnianie im rozrywki wcale nie powodują, że mamy go więcej.

Poza tym można się spodziewać, że nawet wtedy, gdy ograniczenia związane z masową kwarantanną zostaną zniesione, praca zdalna przestanie być przywilejem – taki tryb pracy z pewnością będzie się upowszechniał. Coraz więcej pracowników oraz ich przełożonych zechce korzystać z elastyczności, jaką zapewnia domowe biuro.

Organizacja, która świadomie chce nastawić się na pracę zdalną, w dłuższej perspektywie może wiele zaoszczędzić. Pracownik zdalny nie zajmuje miejsca w biurze, więc można ograniczyć koszty nieruchomości. Jeśli do pracy choćby częściowo używa własnego sprzętu, niższe stają się koszty wyposażenia stanowiska pracy. Ponadto pracownik zdalny może pracować z każdego miejsca na świecie, więc firma ma dostęp do specjalistów w obrębie globalnego rynku.

Jak docenić pracownika zdalnego?

Powinniśmy pamiętać, że osoby pracujące z domu również potrzebują zachęty i docenienia wykonywanej przez nie pracy. Odpowiednie nagrody mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji o podjęciu konkretnej pracy lub powstrzymywać przed rezygnacją z niej. System nagradzania może wzmacniać poczucie przynależności do organizacji i w ten sposób budować pozytywny wizerunek pracodawcy. Jakie zatem benefity zaproponować pracownikowi, którego nie ma na miejscu?

Z pewnością nie ucieszą go owoce w biurze, ani możliwość przychodzenia do pracy w konkretny dzień z dzieckiem. Gdy restrykcje zostaną zniesione, karnet do klubu fitness lub do kina może ucieszyć bardziej, ale czy na pewno każdy pracownik doceni taki prezent? Na tle podobnych udogodnień, znacznie atrakcyjniejszym pomysłem może się okazać specjalna platforma zakupowa, dostępna z dowolnego miejsca, a więc także z domu.

- Platforma zakupowa to po prostu rodzaj sklepu internetowego, ale takiego w którym zakupy mogą robić tylko zarejestrowani klienci, np. pracownicy konkretnej firmy (lub kilku firm) – wyjaśnia Grzegorz Kobryń z firmy XBS Group, która uruchomiła niedawno platformę DlaDomuDlaCiebie.pl. - Dzięki takiemu serwisowi internetowemu zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać produkty po cenach znacznie niższych niż w sklepach stacjonarnych, a nawet internetowych. W przypadku naszego rozwiązania, ceny mogą być niższe nawet o 50% - podkreśla.

Jak działa platforma zakupowa dla pracowników?

Taki szczególny sklep internetowy ogranicza listę dostawców do firm, z którymi współpracuje. Z kolei dostawcy mają okazję wypromować swoje produkty, unikając przy tym dużej konkurencji. W takich warunkach producenci i dystrybutorzy chętniej obniżają ceny.

Stroną w tych transakcjach są także pracodawcy, czyli firmy, które zawierają umowy o korzystanie z platformy przez swoich pracowników. Można powiedzieć, że opłacając dostęp do platformy, niejako „dokładają się” do tanich zakupów dla swoich pracowników. Dzięki temu pracownicy mogą zamawiać potrzebne im produkty znacznie taniej niż zrobiliby to gdziekolwiek indziej i nawet nie muszą w tym celu wychodzić z domu.

- Obecnie w ramach platformy DlaDomuDlaCiebie.pl dostępne są urządzenia gospodarstwa domowego marki Russell Hobbs, akcesoria fryzjerskie i kosmetyczne marki Remington oraz części i akcesoria AGD marki George Foreman. W przyszłości oferta będzie poszerzana o kolejne marki i kategorie produktów firmy Spectrum Brands, która jest właścicielem wyżej wymienionych marek – informuje Grzegorz Kobryń.

Zakupów nie musimy robić wyłącznie z myślą o własnych potrzebach. Platforma może być także świetnym narzędziem do wyszukiwania praktycznych prezentów dla bliskich. Takie rozwiązanie warto docenić szczególnie teraz, gdy wychodzenie z domu bez wyraźnej potrzeby nie jest zalecane. W dodatku kupujący może zapłacić za zakupy znacznie taniej, o czym obdarowany nie musi wiedzieć – mówiąc inaczej, pracowników stać, by obdarowywać rodzinę i przyjaciół prezentami wartymi znacznie więcej niż wskazywałaby na to cena, jaką faktycznie zapłacą.

Czy to się opłaca?

Największą zaletą platformy zakupowej jest to, że korzystanie z niej opłaca się wszystkim stronom. Pracodawca nagradza swojego pracownika w praktyczny i pożądany dla niego sposób. Zauważmy, że w takiej sytuacji każdy sam wybiera dla siebie to, czego potrzebuje, a więc nie ma mowy o nietrafionych nagrodach rzeczowych. Jednocześnie koszt po stronie firmy jest stosunkowo niewielki, szczególnie gdy porównamy go z innymi benefitami stosowanych przez pracodawców.

Pracownik może poczuć się uprzywilejowany korzystając z ekskluzywnej platformy, a więc takiej, do której dostęp mają jedynie uprzywilejowane osoby – w tym przypadku pracownicy konkretnej organizacji.

Korzyści odnosi także producent, ponieważ może zaprezentować swoją ofertę i promować markę, unikając przy tym nadmiernej konkurencji, która utrudniałaby pozyskanie wystarczającej uwagi klientów.

Natomiast pracodawca może zaproponować pracownikom bardzo atrakcyjny benefit i to bez nadwerężania firmowego budżetu. W kryzysowych czasach to bardzo istotny argument.

Do niedawna sama praca zdalna była uznawana za benefit. Kiedy stała się koniecznością, warto zastanowić się nad docenieniem ludzi, którzy ją dobrze wykonują. Pamiętajmy, by uznanie wobec swoich pracowników wyrażać w nowoczesny sposób. Możemy wtedy liczyć na długą i owocną współpracę, która przyniesie obopólne zadowolenie.

Źródło: Nagrodyb2b.pl