Obecnie przepisy dotyczące handlu winem, piwem oraz innymi napojami alkoholowymi przez Internet są niejasne, a decyzje organów skarbowych wskazują, że alkohol może być wydany jedynie w punkcie sprzedaży posiadającym koncesję. To powoduje, że sklepy lub restauracje, które podejmują próby sprzedaży on-line, wiele ryzykują. Aby działać w pełni zgodnie z prawem, sklep może przyjmować zamówienia na alkohol zdalnie, ale towar powinien być wydawany w punkcie posiadającym stosowne zezwolenie (oczywiście po sprawdzeniu pełnoletniości kupującego).

Jeśli sprzedaż alkoholu on-line zostanie jednoznacznie uregulowana w sposób umożliwiający zdalne zamawianie, a następnie dostawę alkoholu do klienta, przed wieloma przedsiębiorcami otworzy to nowe możliwości. Sklepy stacjonarne zyskają wówczas dodatkowy kanał sprzedaży, a poza tym na rynku z pewnością pojawią się sklepy internetowe wyspecjalizowane w handlu alkoholem. Takie zmiany w prawie pomogłyby również restauratorom. Lokale gastronomiczne dowożące jedzenie do domów, mogłyby w ten sposób dostarczać również wino czy piwo.

Sukces wymaga dobrej organizacji

Właściciel sklepu z alkoholem, który chciałby włączyć do swojej oferty sprzedaż on-line, powinien mieć świadomość, że samo wprowadzenie możliwości składania zamówień przez Internet to jeszcze za mało, by odnieść sukces. Handel w sieci oznacza ogromną konkurencję oraz walkę o klienta, który przyzwyczaił się już do szczególnego traktowania – w tym np. do przysługującego mu prawa zwrotu towaru w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny. O czym jeszcze warto pamiętać?

Właściwy produkt. Klient odwiedzający sklep internetowy chciałby znaleźć w nim wszystko, czego potrzebuje w danej kategorii produktów. Dlatego duży wybór alkoholi z całego świata na pewno będzie stanowił duży atut. Warto umożliwić składania zamówień zarówno w pakietach, jak i pojedynczo – kwestię kompletowania warto omówić z operatorem logistycznym. I oczywiście – alkohole muszą posiadać naklejone znaki akcyzy. Warto wiedzieć, że w przypadku współpracy z firmą PRO-LOG zlecić można zarówno co-packing, jak i naklejanie banderol. Właściwa cena. Klient dokonujący zakupu przez Internet ma znacznie łatwiejszą możliwość porównywania cen niż w sklepach stacjonarnych. Dlatego sukces sklepu może w dużym stopniu zależeć od atrakcyjności cen poszczególnych trunków. Właściwa ochrona. Produkty musza być pakowane wyłącznie w takie kartony, które są w stanie zabezpieczyć alkohol w transporcie. W wyspecjalizowanych firmach, takich jak PRO-LOG, stosowane są opakowania, które pozytywnie przeszły drop-testy. W związku z tym klient zyskuje gwarancję, że alkohol dostarczany do odbiorcy będzie odpowiednio zabezpieczony. Właściwy transport. Najlepiej, jeśli alkohol dostarczany jest wyspecjalizowanym transportem, co zagwarantuje odpowiednie warunki przewozu. Właściwy czas. Sklep musi tak zorganizować dostawy, aby klient otrzymał przesyłkę jak najszybciej – najlepiej w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Konieczność dłuższego oczekiwania może zniechęcać do zakupów w danym sklepie. Właściwe miejsce. Towar powinien dotrzeć na czas, ale co równie ważne, dokładnie do tego miejsca, w którym jest oczekiwany. Nie może być mowy o pomyłkach, lokalizacjach zastępczych, czy też innych komplikacjach na końcowym etapie dostawy. Właściwy odbiorca – szczególnie w przypadku alkoholu dostawa musi zostać dostarczona do osoby uprawnionej do zakupu i odbioru alkoholu. Podczas dostawy konieczna będzie weryfikacja wieku odbiorcy. Bez pozytywnej weryfikacji wieku, alkohol nie może zostać przekazany klientowi.

W spełnieniu wielu spośród powyższych warunków pomóc może współpraca z operatorem logistycznym wyspecjalizowanym w obsłudze towarów akcyzowych, a do takich właśnie należy PRO-LOG S.A. Dzięki temu, że firma prowadzi usługowy skład podatkowy, znaki akcyzy mogą zostać naklejone już po zamówieniu towaru, co dla importera będącego jednocześnie sprzedawcą alkoholu oznacza również odroczenie zapłaty podatku. Korzystna jest także opcja zamówienia dedykowanego transportu nawet o objętości wynoszącej 1/4 palety oraz możliwość zlecenia usług dodatkowych, takich jak np. etykietowanie butelek.

E-handel – system naczyń połączonych

Przygotowując się do handlu on-line, warto starannie wybierać partnerów biznesowych. Współpraca z doświadczoną firmą logistyczną może mieć ogromny wpływ na skuteczną sprzedaż przez Internet i zadowolenie odbiorców końcowych.

Celem e-sprzedawcy nie powinna być jednorazowa sprzedaż. Jeśli konsument kupi ulubione wino lub inny trunek w dobrej cenie, a następnie otrzyma zamówiony towar w krótkim czasie i w odpowiednio zabezpieczonej paczce, z dużym prawdopodobieństwem za jakiś czas wróci po kolejne zakupy.

Nie zapominajmy również o tych aspektach, których konsument może nie zauważyć, ale które będą niezwykle ważne z perspektywy e-sklepu. Należy do nich m.in. sprawna obsługa magazynowa, naklejanie etykiet i znaków akcyzy, czy w końcu właściwe przygotowanie transportu. W sprawnym sklepie internetowym (i nie tylko!) wszystkie te elementy muszą być ze sobą ściśle powiązane.

Źródło: Pro-log