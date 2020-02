Niemal każde działanie w firmie może być bardziej lub mniej korzystne dla środowiska naturalnego. Jeśli chcemy być bardziej eko, nawet w biurze mamy pole do popisu. Kartki papieru można wykorzystywać dwustronnie, długopisy i inne akcesoria biurowe nie muszą być wcale jednorazówkami, a przy zamawianiu kolejnych rzeczy do biura, starajmy się ograniczyć ilość nie zawsze niezbędnego plastiku.

Przy uzupełnianiu biurowych zapasów warto zwrócić uwagę na coś jeszcze – zakupy do biura warto robić zbiorczo. Dzięki temu ograniczymy koszty przesyłek, ale też lepiej wypełniona zostanie przestrzeń w paczce i w ramach jednego transportu otrzymamy więcej produktów. W logistyce powiedzielibyśmy o konsolidacji zamówień – a to jeden z najważniejszych czynników pro-ekologicznego łańcucha dostaw.

Właśnie na poziomie logistyki istnieje wiele możliwości, aby działalność firmy stała się mniej uciążliwa dla środowiska. To, co może wydawać się mało istotne przy jednej paczce, po przemnożeniu przez tysiące przesyłek staje się sprawą o ogromnym znaczeniu. Firma XBS Group w ramach realizowanej akcji EkoPOSytywni wyodrębniła te elementy w łańcuchu dostaw, które mają wpływ na środowisko, a następnie zoptymalizowała je w taki sposób, aby zarówno działania własne, jak i te realizowane na zlecenie klientów, w jak największym stopniu uwzględniały aspekty ekologiczne.

Opakowania i zabezpieczenie paczki

Zarówno na etapie projektowania produktów, jak i ich opakowań, producenci powinni brać pod uwagę materiały, jakich używają. Ale przedmiot przyjazny środowisku to nie tylko taki, który został wykonany z tworzywa poddającego się recyklingowi. Ważny jest także sposób pakowania – w pudełku powinno być jak najmniej pustej przestrzeni, co pozwoli później składować więcej produktów na każdym jednym metrze kwadratowym powierzchni magazynowej. Analogicznie, ciasno spakowane produkty pozwolą przewieźć więcej towaru w ramach jednego transportu, a to przekłada się m.in. na mniejsze zużycie paliwa, czy też związaną z tym emisję szkodliwych gazów.

Jednak nie każda paczka zawiera identyczne produkty. Zamówienia konsumentów w sklepach internetowych, ale też zamówienia składane przez sklepy w hurtowniach to najczęściej zestawy rozmaitych towarów. W każdej takiej sytuacji wskazane jest wybieranie opakowań, które odpowiadają gabarytom konkretnej przesyłki. Ekologiczną firmę poznamy również po tym, że tam gdzie to tylko możliwe, jako wypełnień do paczek używa pociętych gazet lub tektury, a nie folii bąbelkowej.

Klienci współpracujący z XBS Group mogą korzystać z ekologicznych akcesoriów, takich jak ekologiczna taśma bandująca, kartony oraz papierowe wypełniacze do paczek, w których nie mogą być wykorzystane ścinki.

Ekologiczne składowanie

Biorąc pod uwagę zarówno ekologię, jak i koszty, warto wziąć pod uwagę centralizację magazynowania. W praktyce, przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi magazynami sprawia, że ten sam asortyment trzeba dużo więcej razy przewozić z miejsca na miejsce, co oczywiście negatywnie wpływa na środowisko.

Posiadanie przez daną firmę jednego magazynu może okazać się tańsze, wygodniejsze, a przy tym bardziej ekologiczne. Likwidacja magazynów lokalnych znacząco ogranicza ślad węglowy. Aby jednak w pełni wykorzystać takie rozwiązanie, logistyka powinna być powiązana z nowoczesnymi systemami informatycznymi. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu można na bieżąco uzupełniać zapasy i reagować na aktualne zapotrzebowanie bez konieczności utrzymywania sieci magazynów w całym kraju.

Istotne jest także, w jaki sposób przestrzeń magazynowa jest wykorzystywana. Jeśli firma logistyczna oferuje swoim klientom elastyczne gniazda magazynowe, wówczas płacą oni tylko za taką powierzchnię, jaką faktycznie wykorzystują. Wysoka zabudowa stanowisk (z antresolami) w połączeniu z systemem wąskich alejek, pozwala maksymalnie wykorzystać dany magazyn. W dobrze zorganizowanym obiekcie tego typu, na 1 m2 powierzchni przypada nawet 1,7 palety! W efekcie, powierzchnia magazynowa wykorzystywana jest o 70% efektywniej niż w systemie tradycyjnym.

Transport wewnętrzny i zewnętrzny

W jaki sposób firma handlowa, produkcyjna lub operator logistyczny może zoptymalizować transport? Chociażby grupując przesyłki wysyłane do tej samej miejscowości lub regionu. W ograniczeniu śladu węglowego pomaga także eliminowanie sortowni, które często okazują się zbędnymi etapami w procesie logistycznym.

Tam gdzie to możliwe, warto wykorzystywać transport lokalny. Istotny jest też właściwy dobór firm transportowych i kurierskich, tak aby współpracować z takimi partnerami, którzy w swoich działaniach również uwzględniają ekologię.

Segregacja odpadów

Właściwa segregacja odpadów ważna jest zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w firmach. W przypadku magazynów mówimy jednak nie o kilogramach, ale o wielu tonach odpadów rocznie, dlatego tak ważne jest, aby wszystkie rodzaje śmieci trafiały do odpowiednich pojemników. Kosze powinny znajdować się dokładnie tam, gdzie gromadzi się najwięcej odpadów określonego typu.

W przypadku XBS Group dodatkowo wydzielone zostały kosze na zużytą odzież, baterie, puszki i plastikowe korki. Poza tym folia używana w magazynach jest w 100% poddawana recyklingowi.

Edukacja ekologiczna

Działania firmy sprzyjające ekologii mogą okazać się jeszcze skuteczniejsze, jeśli uda się w nie zaangażować pracowników, a nawet kontrahentów. Dobrze, jeśli przedsiębiorstwo stara się promować ochronę środowiska, recykling i unikanie marnotrawstwa. Wychodząc z takiego założenia, XBS Group zachęca pracowników do oszczędzania prądu i wody oraz do segregowania odpadów (także w biurze). Pracownicy są też zachęcani do tego, aby pomiędzy magazynami przemieszczać się na rowerach – zdrowo, przyjemnie, a zarazem bez zanieczyszczania środowiska.

Firma nie odżegnuje się także od rozpowszechniania ekologii na zewnątrz. Ekologia w logistyce i e-commerce to częsty tematem wystąpień przedstawicieli firmy podczas konferencji i innych wydarzeń branżowych. Właśnie dzięki takiemu podejściu firma XBS Group otrzymała w 2019 roku nagrodę Sustainability Solution Provider Award w kategorii Transformacja Łańcucha Dostaw.

Sposobów na zrównoważone podejście do ochrony środowiska może być oczywiście wiele. Tym bardziej jednak warto podpatrywać firmy, które już postanowiły wdrażać pro-ekologiczne praktyki i chętnie się nimi dzielą. Nie da się ukryć, że w biznesie jest jeszcze mnóstwo obszarów, które wymagają poprawy pod kątem lepszej i bardziej zaangażowanej ochrony środowiska. Jeśli jednak każda polska firma wykona choćby kilka małych kroków w stronę ekologii, łączne efekty tych działań wszystkim nam mogą przynieść wiele dobrego.

Źródło: Xbs Group