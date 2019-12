Najpopularniejsze programy lojalnościowe to te przeznaczone dla konsumentów – np. dla klientów stacji paliw lub sieci handlowych. Mogą mieć one postać katalogu nagród (papierowego lub wirtualnego), w którym punkty zdobyte za zakupy wymienić można na nagrody rzeczowe z rozmaitych kategorii.

Nie każdy jednak wie, że program tego samego typu można zastosować również w biznesie. Istnieje możliwość przygotowania programu lojalnościowego on-line, do którego dostęp będą mieli wyłącznie pracownicy konkretnej firmy lub jej klienci biznesowi. Punkty można przyznawać albo za konkretne osiągnięcia (np. wiążąc program z systemem motywacyjnym dla pracowników), albo za osiągniętą sprzedaż (np. w przypadku sklepów, które są dystrybutorem naszych produktów).

Możliwości jest zresztą znacznie więcej, ale niezmienna pozostaje główna zasada – uczestnik programu zamiast gotówki otrzymuje prezent rzeczowy, który może sobie wybrać sam z szerokiego zakresu dostępnych przedmiotów. Nagrodami mogą być także vouchery, które można potem wykorzystać w sieci sklepów lub w salonie firmowym danej marki.

Nurtujące pozostaje pytanie o to, jakie prezenty w programach lojalnościowych są wybierane najczęściej. Serwis NagrodyB2B, który specjalizuje się w programach tego typu dla klientów biznesowych, ujawnił dane dotyczące najczęstszych wyborów. Po zebraniu danych za III kwartał 2019 roku, ustalona została lista 50 najczęściej wybieranych produktów. Co z niej wynika?

Kuchnia ma pierwszeństwo

Przede wszystkim okazuje się, że ten ranking został zdominowany przez produkty, które możemy zaliczyć do jednej kategorii. Aż 54% nagród z listy „Top 50” stanowią sprzęty używane w kuchni!

Uczestnicy programów lojalnościowych najchętniej wybierają (w kolejności od najpopularniejszych): czajniki, młynki do przypraw, opiekacze do kanapek oraz kuchenki mikrofalowe. Popularnością cieszą się również różnego rodzaju komplety garnków, patelni czy noży kuchennych. Na liście „Top 50” pojawiła się także maszyna do popcornu, parowar, blender, frytkownica i naleśnikarka.

Ponieważ lista dotyczy programów lojalnościowych prowadzonych dla firm, możliwe że część tego wyposażenia zasiliła kuchnie dla pracowników.

Co z resztą domu?

Wiemy już, że zdecydowanym królem programów lojalnościowych jest sprzęt kuchenny. A jaka kategoria zasłużyła sobie na srebrny medal? Tutaj możemy wziąć pod uwagę rozmaite sprzęty i inne elementy wyposażenia domu, które mają zastosowanie poza kuchnią. Do takiej kategorii można zaliczyć 25% sprzedaży produktów z listy „Top 50” serwisu NagrodyB2B.

Chodzi tu o tak rozmaite produkty jak (w kolejności od najpopularniejszych): soniczna szczoteczka do zębów, żelazko, urządzenie do mycia okien, maszynka do strzyżenia włosów, depilator, lokówko-suszarka, prostownica, waga łazienkowa, golarka czy nawet kołdra.

Pozostałe rozmaitości

11,5% produktów z tego zestawienia można zaliczyć do kategorii turystyka. Są to przede wszystkim walizki podróżne, ale także latarki.

Ostatnią grupę stanowi elektronika i narzędzia – w sumie 9,5% produktów wybieranych z firmowych katalogów nagród należało do tej kategorii. Znalazły się w niej m.in. zestaw wkrętaków z uchwytem, kijek do wykonywania zdjęć typu „selfie”, głośnik bezprzewodowy, alkomat oraz kamera samochodowa.

Najczęściej wybierane nagrody doskonale obrazują, jakiego typu prezenty wybierają Polacy. Jeśli z katalogu zawierającego ponad 1200 produktów z rozmaitych kategorii mogą sobie wybrać cokolwiek zechcą, najczęściej decydują się na prezenty praktyczne, które można wykorzystać w kuchni, w łazience, ewentualnie w samochodzie.

Znacznie rzadziej decydują się na zegarki, biżuterię lub takie nagrody, które można by było uznać za bardziej egoistyczne zachcianki. W praktyce ogromna część wybieranych produktów można zakwalifikować do kategorii „dla domu”. Być może stanowi to także podpowiedź, jakich prezentów szukać w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia?

Źródło: nagrodyb2b