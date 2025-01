6 głównych trendów w e-commerce na 2025 rok

Być może wielu czytelników jest już znudzonych tematem sztucznej inteligencji, który w ostatnim czasie zdominował wszelkie treści dotyczące marketingu i biznesu. Zła wiadomość dla nich jest taka, że kończący się rok był dopiero początkiem tego trendu. Można więc powiedzieć, że AI jest jeszcze „w powijakach”. Prawdziwy wysyp możliwości, jakie dają inteligentne narzędzia, jest dopiero przed nami.

Dobra informacja to natomiast fakt, że kolejne zastosowania AI pozwolą zauważalnie zmniejszyć obciążenie pracą oraz ułatwią dotarcie do kolejnych grup klientów – szczególnie tych z pokolenia Z.

Poniżej przedstawiamy 6 trendów, a właściwie całych grup trendów, które mogą zdominować najbliższy rok w branży e-commerce.

Trend 1 – upraszczanie automatyzacji w oparciu o AI

Zacznijmy od tego, co ułatwi codzienne zadania, mianowicie – od coraz bardziej zaawansowanej automatyzacji. To już się dzieje! W firmach coraz mniej danych trzeba przepisywać lub kopiować między systemami.

- Informacje z zamówień od razu mogą trafiać do magazynów, na generowane automatycznie faktury oraz na etykiety kurierskie. Jeśli jakiś towar jest na wyczerpaniu, informacja o niskim stanie magazynowym może automatycznie uruchamiać zamówienie kolejnej partii produktów wysyłane do producenta lub dystrybutora – mówi Urszula Rąbkowska z firmy logistycznej XBS Group. - Dzięki temu można mieć wrażenie, że wszystkie procesy logistyczne zachodzą „samoistnie”, choć w rzeczywistości fizyczną część pracy wciąż wykonują operatorzy logistyczni oraz kurierzy – podkreśla.

Zastosowanie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję może sprawić, że automatyzacje będą mogły obejmować coraz więcej obszarów, a ich wprowadzanie będzie jeszcze bardziej intuicyjne.

W idealnej wersji pracownik będzie mógł powiedzieć do mikrofonu: „zaproponuj asortyment czapek, szalików i rękawic na sezon zimowy”, a wirtualny pomocnik przedstawi konspekt gotowego zamówienia (na podstawie oferty producenta lub hurtowni) z listą towarów. Po akceptacji towary automatycznie „zamówią się” u wybranych partnerów handlowych.

Trend 2 – nowe zasady pozycjonowania SEO

Coraz powszechniejsze korzystanie z Chatu GPT oraz konkurencyjnych rozwiązań wskazuje kierunek, w jakim będą zmieniały się wyszukiwarki internetowe. Klienci już wkrótce nie będą wpisywali poszukiwanych produktów, by potem klikać w poszczególne linki.

Po zadaniu pytania, wyszukiwarka od razu przedstawi konkretne propozycje z różnych sklepów. Na przykład, jeśli klient chcąc kupić komputer określi swoje wymagania, aplikacja wyświetli mu propozycje najlepiej dopasowane do wyznaczonych parametrów i w takim przedziale cenowym, jaki wskazał. Dopasowanie będzie mogło się jednak odnosić nie tylko do danych technicznych. Polecenie może brzmieć na przykład tak: „wskaż pięć komputerów do gier, w cenie do 5 tys. zł, które pozytywnie ocenili autorzy kanałów technologicznych na YouTube w ciągu ostatnich 6 miesięcy”.

Co takie GPT SEO oznacza dla właścicieli sklepów internetowych? Przede wszystkim to, że opis na stronie z produktem będzie musiał być bardziej rozbudowany, aby dostarczać jeszcze więcej danych robotom skanującym internet.

Dziś opisy SEO tworzy się w dużym stopniu pod kątem wyszukiwania tekstu pisanego. Wkrótce jednak w pozycjonowaniu najważniejsze będzie to, czy opisy są przyjazne pod kątem narzędzi AI, a więc czy w sposób możliwie naturalny odpowiadają na pytania, jakie klient może zadawać (pisemnie lub głosowo) np. w rozmowie z Chatem GPT.

Trend 3 – tworzenie treści z wykorzystaniem AI

Pomocą w dostosowaniu opisów produktów do potrzeb wyszukiwarek opartych na sztucznej inteligencji mogą być również narzędzia AI. Możemy zlecać im przygotowywanie odpowiednich opisów produktów w sposób, jakiego oczekujemy.

Dodatkowo wirtualne roboty pomogą także przygotować atrakcyjne ilustracje. Jeśli sklep posiada zdjęcia produktów, prostym sposobem na ich urozmaicenie może być wygenerowanie nowego tła. Dzięki temu nawet posiadając dokładnie te same zdjęcia co konkurencja, możemy nieco zmienić kontekst, w jakim określony towar się pojawia.

Bardziej zaawansowane możliwości obejmują generowanie wirtualnych modelek i modeli, którzy będą na przykład „nosić” na sobie sprzedawane przez sklep ubrania. Jeszcze inna możliwość wykorzystania AI to ożywianie zdjęć. Zaawansowane programy już teraz potrafią sprawić, by statyczne zdjęcie produktu stało się elementem dynamicznego filmu.

Trend 4 – e-commerce dla pokolenia Z

Kolejne trendy wiążą się z próbami trafienia z przekazem do młodych odbiorców. Co w tym trudnego? Cóż, z badań wynika, że przedstawiciele pokolenia Z robią zakupy zupełnie inaczej niż ich starsi koledzy, czy tym bardziej – rodzice.

Młodzi konsumenci coraz rzadziej korzystają z tradycyjnych wyszukiwarek, a informacji na temat wybranych marek i produktów poszukują w mediach społecznościowych. Zamiast czytać opisy produktów, oglądają rolki na ich temat na Instagramie i TikToku. A jeśli coś im wpadnie w oko, są gotowi od razu kliknąć „kup teraz” i sfinalizować zakup nie opuszczając wybranej aplikacji w telefonie.

Dla e-sklepów oznacza to konieczność ciągłego upraszczania procesu sprzedaży, tak aby od wrzucenia produktu do koszyka do opłacenia transakcji trzeba było wykonać jak najmniej kroków.

Ważne jest też wykorzystywanie w marketingu formatów video, aktywna obecność w mediach społecznościowych oraz podejmowanie współprac z influencerami.

Trend 5 – sprzedaż ponad granicami

Kolejna grupa trendów dotyczy już bezpośrednio procesów biznesowych, które nie powinny być oderwane od wyzwań współczesności. Rozwojowym trendem jest chociażby cross-border, czyli rozszerzanie działalności handlowej poza granice jednego kraju.

Pomocne mogą być tutaj platformy typu marketplace. Niektóre z nich z powodzeniem działają na wielu rynkach jednocześnie, a to z kolei pozwala docierać do kolejnych grup klientów np. w krajach sąsiadujących z Polską. Wyzwaniem będzie jednak zapewnienie sprawnej logistyki – zarówno w zakresie dostaw, jak i zwrotów.

- Wchodząc na rynek zagraniczny, trudno zajmować się magazynowaniem, organizowaniem wysyłek oraz transportem własnymi siłami. Duża firma może wybudować własne centrum logistyczne, ale cross-border nie jest opcją dostępną tylko dla największych graczy. Małe i średnie sklepy internetowe mogą z powodzeniem korzystać z usług operatorów logistycznych wyspecjalizowanych w obsłudze e-commerce – mówi Urszula Rąbkowska.

Trend 6 – ekologia staje się standardem, a nie bonusem

Do grupy trendów biznesowych możemy zaliczyć również te związane z ekologią. Świadome podejście do ochrony środowiska wymagać będzie zarówno stosowania ekologicznych opakowań (z jak najmniejszą ilością plastiku), jak i zrównoważonego transportu.

Sklep internetowy może np. zachęcać klientów, aby wybierali takie formy dostawy, które skutkują mniejszym śladem węglowym. Pod tym względem korzystniejszy będzie zazwyczaj odbiór osobisty w wybranym punkcie lub dostawa do automatu paczkowego niż zamawianie przesyłki z dostawą kurierską „pod drzwi”.

Ale to nie wszystko…

W 2025 roku nadal zaostrzane będą wymogi prawne dotyczące ochrony konsumentów, tym razem w odniesieniu głównie do ochrony prywatności. Kolejne zmiany pośrednio wymuszają na e-sklepach coraz wyższe standardy obsługi klienta.

I być może to na nie właśnie warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. W końcu nawet najdoskonalszy robot nie zastąpi pozytywnych doświadczeń zakupowych. O te natomiast najlepiej może zadbać zaangażowana i „żywa” obsługa sklepu.

Choć warto śledzić aktualne trendy i podążać za nimi, to jednak nie zapominajmy o tym, co powinno stanowić sedno każdego e-biznesu: dobre produkty i wyśmienita obsługa klienta. To one pozostają najważniejsze, a AI, automatyzacje i nowoczesna reklama to jedynie narzędzia służące zarówno większej sprzedaży, jak i zadowoleniu kupujących.

Źródło: XBS Group