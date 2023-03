Czy znajomość języka ma wpływ na znalezienie zatrudnienia za granicą? Można tu dostrzec prostą zależność. Im lepiej znamy język obowiązujący w danym państwie, tym większe mamy szanse, by znaleźć zatrudnienie na wyższych stanowiskach. Na przykład praca związana bezpośrednio z obsługą klientów na pewno będzie wymagała bardzo dobrych umiejętności językowych i komunikacyjnych.

W przypadku pracy biurowej bardzo ważna może się okazać znajomość języka angielskiego – i to bez względu na to, w jakim kraju zamierzamy pracować. Angielski, jako język biznesowy, bywa powszechnie używany w korporacjach na całym świecie. W związku z tym osoba z doświadczeniem w danym obszarze, a zarazem ze znajomością angielskiego może znaleźć dobrze płatną pracę nie tylko w Londynie, ale też w Oslo, Paryżu czy Madrycie.

Dobre zarobki bez języka

Nie w każdej pracy konieczna jest znajomość jakiegokolwiek języka obcego. Zazwyczaj brak takiego wymogu dotyczyć będzie ofert związanych z różnego rodzaju pracą fizyczną, jednak nadal mogą być to propozycje bardzo dobrze płatne z punktu widzenia osoby pracującej dotychczas w Polsce.

- Nie do każdej pracy potrzebna jest znajomość języka – mówi Joanna Fluks z serwisu Jober.pl. - Niektóre zawody nie wymagają intensywnej komunikacji, ani pracy zespołowej. Po krótkim wprowadzeniu, każdy będzie w stanie dobrze wykonywać swoją pracę – podkreśla.

W jakich zawodach znajomość języka obcego nie będzie konieczna? Wśród ofert pracy w serwisie Jober.pl znajdujemy pracę dla pracownika produkcji w Niemczech z wynagrodzeniem 2 tys. euro miesięcznie. W tym przypadku nie jest wymagany ani język, ani doświadczenie, a poza wynagrodzeniem pracodawca zapewnia również zakwaterowanie.

Kolejna oferta dotyczy pracy w charakterze magazyniera, przy czym pracodawca zaprasza również pary. Zapewnia zakwaterowanie w wyposażonym mieszkaniu z nielimitowanym internetem, a wynagrodzenie to 12,50 euro za godzinę + 5 euro diety dziennie, do tego dodatki za nadgodziny, premie świąteczne i wakacyjne.

Osoby nie znające języków obcych mogą też wykonywać inne prace. Wśród ofert można znaleźć takie, które dotyczą na przykład zbioru pieczarek, pracy w szklarni przy kwiatach oraz innych prac rolniczych – m.in. w Holandii i w Szwecji.

Praca dla kierowców i opiekunek

Na bardzo dobre zarobki mogą liczyć kierowcy ciężarówek i autobusów. Według jednej z ofert kierowca ciągnika siodłowego w Niemczech może liczyć na ok. 2.500 euro pensji podstawowej plus diety, dzięki którym wynagrodzenie wzrośnie aż dwukrotnie. W innej ofercie, kierowcy autobusu proponowana jest podstawa w wysokości 2.900 euro. W tym drugim przypadku podstawowa znajomość języka jest wskazana (choćby po to, by umieć sprzedawać bilety pasażerom), ale niemieckiego można się nauczyć również na miejscu.

Pracę bez języka znaleźć też mogą pracownicy magazynów, pakowacze, robotnicy budowlani, sprzątacze, malarze, lakiernicy samochodowi, mechanicy, a także operatorzy koparek i wózków widłowych.

Czy tak będzie także z pracą dla opiekunów lub opiekunek? W tym przypadku zazwyczaj wymagana jest znajomość języka obcego, ponieważ ważna jest umiejętność porozumienia się z osobą znajdującą się pod opieką. Nie zawsze jednak język stanowi warunek niezbędny do podjęcia takiej pracy!

Po pierwsze – zdarzają się oferty, w których poszukiwana jest osoba do opieki nad Polakiem lub Polką. Po drugie – niektóre agencje pracy zapewniają naukę języka na miejscu lub na kursach online. Tymczasem obiecywane zarobki to na przykład 5-7 tys. zł miesięcznie za pracę bez znajomości języka niemieckiego w Niemczech.

- Firmy zatrudniające pracowników z Polski często mają już na miejscu osoby mówiące w dwóch językach lub korzystają z pośrednictwa agencji pracy. Te zaś przy delegowaniu do pracy za granicę dysponują polskim opiekunem. Taka osoba pomaga we wdrożeniu do pracy oraz w załatwieniu wszystkich potrzebnych formalności – podkreśla Joanna Fluks.

Warto zauważyć, że wśród ofert pracy za granicą można znaleźć zarówno propozycje pracy sezonowej (np. przy zbiorze owoców), jak i pracy stałej. Taką pracę można więc potraktować jako sposób na „dorobienie” sobie przez 2-4 miesiące w roku, ale jeśli ktoś chce uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracy na pełen etat, takie oferty również znajdzie.

Języka można nauczyć się później

Szukając pracy za granicą pamiętajmy, by odpowiadać jedynie na wiarygodne oferty. Raczej unikać należy ogłoszeń drobnych w prasie czy portalach z ogłoszeniami na każdy temat, szczególnie jeśli nie jest sprecyzowane, jaka firma zleciła ogłoszenie. Znacznie lepsze są pod tym względem portale z ofertami pracy, gdzie zazwyczaj jest podane, czy ogłoszenie pochodzi bezpośrednio od pracodawcy, czy agencji pracy (i jakiej konkretnie).

Następnie, mając podstawowe informacje, możemy poszukać w internecie opinii o danej firmie, aby dowiedzieć się, jakie doświadczenia mieli z nią inni pracownicy. Nie należy też bać się zadawania pytań bezpośrednio u źródła. Osoba kontaktowa w sprawie ogłoszenia powinna udzielić kandydatom wszystkich potrzebnych informacji.

Jeśli myślimy o pracy za granicą, na pewno warto uczyć się języka obcego. Jednak w momencie poszukiwania pracy, znajomość niemieckiego czy angielskiego bardzo często nie będzie niezbędna do złożenia aplikacji, czy nawet do rozpoczęcia zatrudnienia.

Natomiast, gdy będziemy już na miejscu, warto podjąć taką naukę. Często możemy liczyć w tym zakresie na pomoc pracodawcy lub agencji zatrudnienia, która finansuje kursy językowe pracownikom. Jeśli tak jest, to informację na ten temat zazwyczaj znajdziemy już w ofercie pracy.

Źródło: jober