Wigilia firmowa to tradycja zarówno w firmach, jak i instytucjach. Takie spotkanie daje szansę, aby wszyscy pracownicy poczuli się częścią jednej społeczności, ale to też okazja do wyrażenia wdzięczności i podziękowań za rok wspólnej pracy. To również doskonały moment na wręczenie prezentów!

Paczki świąteczne mogą być wyjątkowe

O ile roczna premia powinna być powiązana z osiągnięciami i wkładem w rozwój organizacji poszczególnych pracowników, o tyle prezenty świąteczne mają zupełnie inny charakter. Prezent lub paczka świąteczna to sygnał, że wszyscy pracownicy są równie ważni i pracodawca pragnie każdemu z nich podziękować za pracę na rzecz organizacji. W tym przypadku nie powinno być podziału na „równych i równiejszych”, ani na lepszych i gorszych pracowników. I może właśnie z tego powodu pracodawcy tak często wybierają bezpieczne rozwiązanie, jakim jest paczka świąteczna.

W tradycyjnej paczce często znajdują się słodycze, a czasem nawet owoce, co stanowi zwyczaj zaczerpnięty z czasów PRL-u, gdy frykasy w postaci pomarańczy lub mandarynek stanowiły towar trudnodostępny. Dziś jednak możliwości jest dużo więcej, a do paczek świątecznych trafić mogą czekoladki z wymyślnym nadzieniem, dobre kawy, herbaty lub bardziej egzotyczne smakołyki.

Osobom tworzącym takie zestawy prezentowe często przyświeca idea, by w paczce znalazły się produkty nietypowe, w jakiś sposób zaskakujące, takie, po które obdarowywany nie sięga, gdy robi codzienne zakupy. Belgijskie czekoladki lub nietypowe likiery mogą być tu bardzo dobrymi przykładami.

Prezent z dedykacją

Obecnie w wielu dziedzinach popularnym trendem jest personalizacja. Czy można jej dokonać również przy okazji prezentów do pracowników? Zdecydowanie tak! Personalizacja to sposób na to, by każdemu pracownikowi dać poczucie, że jest nie tylko doceniany jako członek zespołu, ale także zauważany jako jedyna w swoim rodzaju indywidualność.

Do personalizacji można podejść co najmniej na dwa sposoby. Sposób prostszy, to stworzenie zestawów świątecznych identycznych dla wszystkich, ale następnie dołączenie do nich indywidualnych podziękowań lub spersonalizowanego produktu. Może to być np. kubek z naniesionym imieniem pracownika, a nawet butelka wina ze spersonalizowaną etykietą. Na takiej etykiecie można zamieścić np. zdjęcie danej osoby, jej imię i dowolne życzenia lub dedykację. Jeśli dobrze znamy obdarowywane osoby, możemy postarać się, by tekst z lekkim przymrużeniem oka odnosił się do czegoś, z czego dany pracownik słynie. Oczywiście warto przy tym uważać, by nikt nie poczuł się urażony.

Spersonalizować za pomocą odpowiednich napisów lub grafik można niemal wszystko – artykuły piśmiennicze, notesy, kalendarze, breloczki czy kubki termiczne. Prostota takiego rozwiązania polega na tym, że firma przygotowuje jednakowe paczki dla wszystkich, a tylko jeden z elementów zestawu jest dopasowywany do poszczególnych osób – np. poprzez wygrawerowanie imienia lub większą indywidualizację.

Dla każdego coś innego

Można jednak pójść dalej lub – będąc bardziej precyzyjnym – w innym kierunku. Personalizacja nie musi wcale oznaczać nanoszenia imion na produkty, które poza tym jednym wyróżnikiem są takie same dla wszystkich. Można postarać się jeszcze bardziej i w ramach ustalonego budżetu (najlepiej określonego w formie widełek „od-do”) dla każdego pracownika wybrać zupełnie inny prezent.

Prezentem tym nie musi być zestaw czekoladek i pomarańczy, ani też firmowy kubek. Zamiast tego można wybrać prezent, z którego pracownik ucieszy się, ponieważ niespodzianka będzie nawiązywała np. do jego zainteresowań. Jednocześnie nie muszą to być prezenty bardzo drogie.

Miłośnika kawy ucieszyć może np. kawiarka, ale w wersji nietypowej, pomalowanej na biało i z uchwytem wykonanym z jasnego drewna scandi. Meloman doceni zapewne wygodne i zarazem designerskie słuchawki czysto oddające zarówno niskie, jak i wysokie tony. Z kolei pasjonata przygód kulinarnych można obdarować kompletem noży umieszczonym w eleganckim pojemniku wykończonym drewnem akacjowym. Między innymi takie niespodzianki można znaleźć w prezentowym serwisie NagrodyB2B, skierowanym do firm.

Podobnych prezentów nie trzeba już dodatkowo personalizować za pomocą grawera. Istotny jest sam fakt, że pracodawca włożył wysiłek w wyszukanie prezentu dopasowanego do gustu i zainteresowań pracownika. To personalizacja w sensie o wiele głębszym niż naniesienie imienia na breloczek.

Jak to zorganizować?

Personalizowane prezenty – szczególnie jeśli mamy na myśli indywidualny dobór niespodzianek, może wydawać się wyzwaniem trudnym do udźwignięcia. Szczególnie w dużej firmie ustalenie pasji, zainteresowań czy gustu każdego z pracowników może wydawać się tak trudne, że aż niemożliwe. Tak jednak nie jest!

W przypadku małych firm zatrudniających kilka lub kilkanaście osób wszyscy zazwyczaj dobrze się znają i tutaj łatwiej będzie ustalić preferencje. Osoba, która ma zamawiać prezenty, może poprosić najbliższych współpracowników danej osoby o podpowiedź w tym względzie. Z kolei w większych organizacjach listy prezentów mogą być przygotowywane na poziomie poszczególnych działów czy nawet mniejszych zespołów. W każdej takiej grupie można wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie przygotowanie listy prezentów dla jej członków.

Następnie, tak przygotowane listy z całej firmy mogą trafić do działu HR lub innego, który będzie finalizował zakupy. I tu znowu – w przypadku średniej lub dużej firmy mogą pojawić się obawy, że zamówienie dziesiątek lub setek pojedynczych produktów będzie skomplikowane organizacyjnie i czasochłonne. To jednak również nie musi być prawdą.

W Polsce istnieją już serwisy takiej jak NagrodyB2B, które specjalizują się w organizowaniu nagród dla pracowników. Przedstawiciel firmy może przeglądać dziesiątki kategorii, a spośród tysięcy produktów wybierać nawet pojedyncze sztuki. Plus jest taki, że wszystkie prezenty mogą być kupione w jednym serwisie internetowym, dostarczone jednym transportem i rozliczone jedną fakturą. A ponieważ taki serwis jest przeznaczony dla klientów biznesowych, produkty oferowane są w cenach niższych niż w standardowych sklepach.

W efekcie, wigilia firmowa z prezentami wybranymi indywidualnie dla każdego pracownika nie musi nastręczać trudności organizacyjnych. Za to radość z takich niespodzianek na pewno będzie większa niż w przypadku obdarowania pracowników tradycyjnymi paczkami.

Jeśli jednak personalizacja nadal wydaje Ci się pomysłem zbyt skomplikowanym jak na możliwości organizacyjne Twojej firmy, możesz wziąć pod uwagę jeszcze jedno rozwiązanie – vouchery na zakupy w konkretnych sklepach lub takie, które można wykorzystać w wielu sieciach handlowych. W tym przypadku każdy obdarowany zrealizuje swój voucher tak, jak zechce, a wśród bonów dostępnych w serwisie NagrodyB2B znajdą się nawet bilety do kina!

Źródło: nagrodyb2b