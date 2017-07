Dobrze zaplanowany wypoczynek to taki, który ogranicza stres związany z przygotowaniami i oczywiście zapewnia łatwy dostęp do takich rozrywek, jakich oczekujemy.

Jedź tam, gdzie są atrakcje

Problem jest oczywiście mniejszy, jeśli Ty i Twoja druga połówka lubicie spędzać czas podobnie. Gorzej, jeśli Ty wolisz wspinaczkę po skałach, Twoją żonę zachwycają muzealne rzeźby przedstawiające greckich bogów, a wraz z Wami jadą jeszcze dzieci, które zdecydowanie wolałaby zakręcone zjeżdżalnie, wypluwające roześmiane buzie do wielkiego basenu. W takiej sytuacji warto poszukać miejsca, które umożliwiłoby spełnienie pragnień wszystkich wczasowiczów. Nie wszystkie atrakcje muszą znajdować się w swoim bezpośrednim sąsiedztwie, ale ważne, by do każdej dało się w miarę łatwo dotrzeć.

Pod uwagę warto wziąć także camping. Wbrew pozorom, nocleg na campingu nie wymaga posiadania kampera, przyczepy campingowej, ani nawet namiotu. Nocować możemy w domkach, a niektóre z nich mogą mieć także własną kuchnię i łazienkę.

- Campingi zlokalizowane są zazwyczaj blisko morza, gór, w otoczeniu wspaniałej przyrody, a często też w pobliżu większych miast oraz atrakcji takich jak np. parki rozrywki – mówi Piotr Kozłowski z portalu Camprest.com. - Na terenie samego campingu możemy znaleźć m.in. ścianki wspinaczkowe, boiska sportowe, baseny ze zjeżdżalniami, a nawet ofertę typu SPA. Dzięki temu pobyt w jednym miejscu może spełnić oczekiwania bardzo różnych osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych – podkreśla.

Bez względu na to, gdzie zamierzacie nocować, najlepiej niech każdy członek wakacyjnej wyprawy przygotuje listę kilku punktów, które koniecznie chciałby odhaczyć w czasie wyjazdu, a następnie spróbujcie poszukać takiego miejsca, które umożliwi zrealizowanie planu.

Zwróć uwagę na dogodny dojazd

Istnieje wiele wspaniałych miejsc, ale zaszytych w trudno dostępnych górach, albo oddalonych tysiące kilometrów od domu. Porównując ze sobą różne możliwe cele podróży, warto wybierać takie, do których dostaniemy się możliwie najszybciej i najwygodniej. To szczególnie ważne, jeśli podróżujemy z małymi dziećmi.

Nawet jeśli na urlop wybierasz się samolotem, zwróć uwagę na połączenie z lotniska do miejsca docelowego. Może się okazać, że oszczędności poczynione na tanich biletach lotniczych i niedrogim noclegu z Airbnb zdadzą się na nic, jeśli dojazd na miejsce będzie wymagał godzinnej przeprawy przez miasto taksówką w środku nocy, a więc przejazd zostanie rozliczony wg najdroższej taryfy.

Jeśli zamierzasz uciec poza miasto, dowiedz się czy z urokliwie położonego miejsca będzie można bez trudu przedostać się do miejskiej cywilizacji. Warto sprawdzić połączenie autobusowe, czy też dostępność na miejscu sklepów i restauracji. Natomiast wybierając pobyt w turystycznym mieście, warto się upewnić czy okna apartamentu, który tak pięknie prezentował się na zdjęciach w internecie, nie wychodzą na ruchliwą ulicę, czy w nasłonecznionym pokoju hotelowym jest klimatyzacja lub też czy lokal na siódmym piętrze kamienicy wyposażono w windę. To „drobiazgi”, których często nie uwzględniamy na etapie poszukiwania miejsca na nocleg.

Warto oczywiście zwrócić uwagę także na sprawy bardziej oczywiste, np. na to, że atrakcyjna cenowo kwatera w miejscowości nadmorskiej może być położona przy przeciwległej do plaży granicy miasta, wiele kilometrów od linii brzegowej. Konieczność codziennego drałowania przez miasto z ciężką, plażową „wałówką” niejednemu już popsuła wakacje.

Podobnych niespodzianek nie musimy obawiać się na campingu położonym bezpośrednio nad morzem lub jeziorem. Po pierwsze, możemy tam wypoczywać w otoczeniu przyrody, po drugie – mamy do dyspozycji pełną infrastrukturę, a po trzecie, wiele campingów zapewnia dla swoich gości transfer do miasta oraz wycieczki do najciekawszych miejsc w okolicy.

Kieruj się słońcem

Pogoda to element, który trudno zaplanować. Powiedzmy sobie jednak szczerze – są na świecie miejsca, gdzie opady latem stanowią rzadkość, a temperatura niemal zawsze utrzymuje się na poziomie, który skłania do kąpieli nawet najbardziej opornych. Włochy czy Chorwacja to pod tym względem pewniaki – nie dość, że mamy do nich dość blisko i nawet podróż samochodem nie będzie wielką wyprawą, to jeszcze nie musimy się stresować kapryśną pogodą.

Zadbaj o smaczne posiłki

Planując wyjazd wakacyjny, musimy uwzględnić także temat wyżywienia. Czy śniadania i obiadokolacje zamówimy w hotelu? Czy będziemy stołować się na mieście? A może lepiej wynająć pokój z aneksem kuchennym i chociaż niektóre posiłki przygotowywać samodzielnie?

Jeśli przynajmniej od czasu do czasu chciałbyś zjeść coś „na mieście”, przygotuj się jeszcze przed wyjazdem. Poczytaj w internecie o lokalach dostępnych w danym mieście, zapoznaj się z opiniami wystawionymi przez gości w popularnych aplikacjach (np. TripAdvisor, Zomato, Mapy Google), a następnie dodaj do listy ulubionych te bary i restauracje, do których warto zajrzeć. Dzięki temu, będąc na miejscu, zaoszczędzisz mnóstwo czasu na poszukiwania, a jednocześnie zyskasz pewność, że nie wydasz pieniędzy w restauracji cieszącej się złą sławą.

Długotrwałe poszukiwanie lokalu odpadają, jeśli zdecydujemy się na camping. W obrębie campingu bardzo często znajdziemy nawet kilka lokali gastronomicznych, np. bar, restaurację, pizzerię, lodziarnię, cukiernię, a także dobrze wyposażony sklep spożywczy. Z opinii gości wynika, że lokale znajdujące się na największych europejskich campingach zazwyczaj pozwalają najeść się dobrze i stosunkowo niedrogo.

Pomyśl o bezpieczeństwie

Wyjeżdżając na urlop, chcemy też z niego bezpiecznie wrócić. Dlatego, szukając miejsca na nocleg, unikajmy tzw. „złych dzielnic”. Jasne, że hasło „loft w dzielnicy poprzemysłowej” w serwisie ogłoszeniowym może wyglądać atrakcyjnie, ale już nocne towarzystwo miejscowej młodzieży spędzającej noce w równie urokliwych, poprzemysłowych bramach – niekoniecznie. Nie zawsze musimy szukać lokalizacji najbardziej popularnych turystycznie, warto jednak sprawdzić opinie na temat bezpieczeństwa w danej dzielnicy lub okolicy.

Inaczej sprawa ma się z campingami. Aby móc wejść lub wjechać na jego teren, trzeba być gościem albo pracownikiem danego ośrodka. Nowoczesne campingi są całodobowo chronione i monitorowane, więc o bezpieczeństwo nie musimy się martwić. Warto wspomnieć także o bezpieczeństwie drogowym – na terenie campingu ruch samochodowy dopuszczony jest przeważnie tylko na wybranych ścieżkach, z dala od domków czy placów zabaw.

Czytaj opinie o hotelach i campingach

Popularne portale rezerwacyjne umożliwiają zapoznanie się z opiniami o hotelach, pensjonatach, a nawet prywatnych apartamentach. Zanim dokonamy rezerwacji, warto dokładnie zagłębić się w lekturę. Nie kieruj się jednak wyłącznie liczbą przyznanych gwiazdek. Zwróć uwagę, że coś, że coś innego może być niedogodnością dla młodych osób, które wybrały dane miejsce jako idealne na imprezy, a co innego dla rodziny z dziećmi, preferującej spokojny wypoczynek. Sprawdź więc, na ile dane miejsce dopasowane jest do potrzeb Twoich oraz osób, z którymi podróżujesz. Opinie na temat hoteli znajdziesz m.in. w serwisie Booking.com, a na temat kempingów – w portalu Camprest.com.

Płać mniej

Jeśli wiesz gdzie chcesz jechać, co zwiedzać lub z jakich atrakcji korzystać, sprawdź, czy nie możesz zaoszczędzić na dostępie do niektórych z nich. Wiele europejskich miast oferuje karty turystyczne – np. Barcelona Card zapewnia nie tylko tańszy dostęp do wielu popularnych celów turystycznych, ale w cenie karty otrzymujemy także nieograniczone przejazdy komunikacją miejską. Z kolei we Włoszech, w okolicach Jeziora Garda, warto mieć ze sobą kartę rabatową Trentino Guest Card, która zapewnia wstęp do ponad 100 muzeów, zamków, parków i innych atrakcji, a przy tym pozwala bezpłatnie korzystać z transportu publicznego.

Jeśli chcesz korzystać z tańszych noclegów na campingach, możesz zaopatrzyć się w Międzynarodową Kartę Kempingową CCI – dzięki niej w wielu miejscach możesz liczyć na tańszy nocleg. Kolejna opcja – tym razem wyłącznie dla turystów z Polski – to bezpłatny Katalog Campingów Camprest.com, który daje dostęp do zniżek na campingach w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch i Chorwacji.

Ruszaj w drogę!

Sposobów na podróżowanie jest mnóstwo i wiele jest sposobów na udane wakacje. Do wymarzonego miejsca możesz polecieć samolotem, dojechać samochodem, możesz też wynająć przyczepę campingową lub kamper. Ważne jednak, abyś do wakacyjnego wyjazdu dobrze się przygotował, bo choć spontaniczność jest fajna, to – w kontekście urlopów – bywa też kosztowna. Jeśli przemyślisz wszystkie ważne aspekty, udany wypoczynek nie będzie efektem przypadku, ale jeszcze jednym ze spełnionych marzeń lub osiągniętych celów.

